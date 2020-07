Neue Doku-Reihe «Surviving Jeffrey Epstein» kommt zu Crime + Investigation

TV-News

Im September bring Crime + Investigation die vierteilige Doku-Reihe «Surviving Jeffrey Epstein» in den deutschsprachigen Raum.

Weitere Infos An der Dokumentation beteiligt ist der Journalist Christopher Mason, darüber hinaus sind Shura Davidson und Gena McCarthy auf Seiten von Lifetime als Executive Producer tätig.

Der Bezahlsender Crime + Investigation beleuchtet demnächst Jeffrey Epsteins Taten und lässt zahlreiche Betroffene zu Wort kommen: Wie der Pay-TV-Kanal mitteilt, wird er im September die vierteilige Doku-Reiheim deutschsprachigen Raum als Premiere zeigen.Der Fall Jeffrey Epstein sorgt seit Monaten für Schlagzeilen: Dem Investmentbanker, der im vergangenen Sommer in einer Gefängniszelle das Leben verlor, wurde vorgeworfen, jahrelang minderjährige Frauen missbraucht zu haben. Erst kürzlich wurde Epsteins Vertraute Ghislaine Maxwell festgenommen, da ihr vorgeworfen wird, in die Taten ihres früheren Geschäftspartners verwickelt gewesen zu sein.Die hiesige Erstausstrahlung beginnt am Samstag, den 26. September 2020, ab 22.50 Uhr. Robert Friedmans Firma Bungalow Media + Entertainment produziert «Surviving Jeffrey Epstein» unter der Regie von Anne Sundberg und Ricki Stern.