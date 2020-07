RTLZWEI-Daytime: «Die Straßencops» werden nicht die Lösung sein

Quotennews

«Die Straßencops» haben ihre miese Performance der vorherigen Tage bestätigt, am Nachmittag kann RTLZWEI damit überhaupt nichts reißen. Auch in der Primetime sah es mehr schlecht als recht aus.

RTLZWEI hat weiterhin ein großes Problem mit seiner Daytime, viele Formate sind hier zuletzt schon gescheitert. Auf dem 16-Uhr-Sendeplatz sind seit dieser Woche Wiederaufgüsse vonzu sehen. Am Donnerstag waren damit bloß noch 1,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu holen, am Freitag sah es mit 1,8 Prozent kaum besser aus.Nur 50.000 Jüngere schalteten ein, insgesamt lag die Sehbeteiligung bei 110.000. Die(2,5 Prozent) und(3,2 Prozent) haben ebenfalls keine Bäume ausgerissen.(5,9 Prozent) und(6,2 Prozent) lagen am Vorabend dann jedoch über dem Senderschnitt.Am Abend taten sich wieder Schwachstellen auf:war nur für 4,2 Prozent gut,schnitt mit 4,3 Prozent ähnlich mau ab.hat sich kurz vor Mitternacht aber auf bessere 5,8 Prozent gesteigert. Die Quittung: Mit einem Tagesmarktanteil von 4,1 Prozent lag RTLZWEI hinter Sendern wie Kabel Eins (5,6 Prozent) und VOX (7,1 Prozent).