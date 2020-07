Früherer Rekord-«Tatort» begeistert auch als Wiederholung

Quotennews

2015 brach der Münster-«Tatort» Rekorde, diesen Sommer räumt er als Teil des «Tatort»-Jubiläums noch immer ab.

Cast und Crew Regie: André Erkau

Drehbuch: Christoph Silber, Thorsten Wettcke, André Erkau

Darsteller: Axel Prahl, Jan Josef Liefers, Friederike Kempter, Christine Urspruch, Mechthild Großmann, Claus D. Clausnitzer, Robert Gwisdek, Sarah Hostettler, Hanns Jörg Krumpholz

Produktion: Jutta Müller

Musik: René Dohmen, Joachim Dürbeck

Kamera: Gunnar Fuss

Schnitt: Renata Salazar Ivancan

Am Sonntag ging der dritte Wunsch-des Sommers auf Sendung, zum zweiten Mal in Folge wählte das TV-Publikum zur Feier des 50-Jährigen der ARD-Krimireihe einen Fall aus Münster. Und zwar einen ganz besonderen: Der Münster-Fall «Tatort: Schwanensee» lockte 2015 bei seiner Erstausstrahlung 13,63 Millionen Fernsehende an die Mattscheiben, was damals einen Rekord bedeutete . Daran reichte die jüngste Wiederholung des Neunzigminüters selbstredend nicht heran, dennoch lief die Ausstrahlung am Sonntagabend sehr erfolgreich.Denn der für Münster-Verhältnisse durchaus ruhige Nervenheilanstalt-Fall von Thiel und Boerne erreichte ab 20.15 Uhr 8,11 Millionen Menschen. Somit war dem Ersten eine Sehbeteiligung von insgesamt fabelhaften 26,6 Prozent sicher.Bei den 14- bis 49-Jährigen generierten Axel Prahl und Jan Josef Liefers unterdessen eine Reichweite von 1,71 Millionen «Tatort»-Fans. Das entsprach einem Marktanteil in der Höhe von großartigen 20,5 Prozent. Bei Jung und Alt war der Krimi mit Abstand die meistgesehene Sendung des Tages.Ab 21.45 Uhr schlossmit 2,85 Millionen Fernsehenden ab drei Jahren und 0,44 Millionen Jüngeren an. Somit standen für Das Erste gute 11,9 Prozent Marktanteil insgesamt auf der Rechnung sowie passable 6,5 Prozent beim 14- bis 49-jährigen Fernsehpublikum.