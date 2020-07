«Aktenzeichen XY» so gefragt wie seit zwei Jahren nicht mehr

Quotennews

Zwar fiel die Reichweite vor knapp zwei Monaten schon einmal höher aus, der Marktanteil war mit fast 20 Prozent dafür so hoch wie seit dem 4. Juli 2018 nicht mehr. Beim jungen Publikum sah es ähnlich aus.

Hinter Rudi Cerne liegt eine sehr erfolgreiche neue Ausgabezurück. Die Fahndungsshow war am Mittwoch mal wieder sehr gefragt und versammelte mit großem Abstand die meisten Zuschauer am Abend. Insgesamt schalteten zur besten Sendezeit 5,33 Millionen Zuschauer ein, das waren zwar über eine Million weniger als zum Beispiel noch für eine Ausgabe im April 2020, allerdings fiel die Sehbeteiligung an diesem Abend besonders hoch aus, da am ersten Abend im Juli insgesamt recht wenige Menschen im TV unterwegs waren. So freute sich die Sendung über glänzende 19,5 Prozent und damit den höchsten Marktanteil seit zwei Jahren. Beim jungen Publikum sah das Resultat ähnlich aus. Auch hier hatte man 1,02 Millionen schon einmal mehr Zuschauer gesehen und war dennoch ausgezeichnet auf dem Markt unterwegs.Sehr gute 13,8 Prozent bedeuteten bei den 14- bis 49-Jährigen einen neuen Bestwert seit dem 13. November 2019. nach dem hervorragenden Start in die Primetime schloss dasmit 19,6 Prozent insgesamt und 12,6 Prozent bei den Jungen nahtlos mit ebenfalls sehr guten Sehbeteiligungen an. Auch daswar mit 0,52 Millionen Zusehern und 9,0 Prozent beim jungen Publikum noch sehr gut unterwegs. Insgesamt ging die Reichweite deutlich von 4,86 auf 3,04 Millionen zurück. Der Marktanteil fiel auf solide 14,7 Prozent zurück.schloss den Abend am Ende sehr erfolgreich für das ZDF mit 17,8 Prozent insgesamt und 12,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Nach 23.15 Uhr waren noch immer 1,94 Millionen Fernsehende für den Talk dabei.kam mit einem Beitrag über die Sorgen und Nöte der Bauern zuvor nur auf 1,85 Millionen Zuschauer und ausbaufähige 11,2 Prozent Sehbeteiligung. Bei den Jungen lief es mit 7,3 Prozent noch recht gut.