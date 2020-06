Starker Tag, acht Mal in Folge über vier Prozent für Nitro

Quotennews

Das Tagesprogramm des Männersenders war am Mittwoch sehr beliebt.

Das sieht doch hübsch aus: Mit 2,7 Prozent Tagesmarktanteil schloss Nitro den Mittwoch in der klassischen Zielgruppe ab. Der Männersender punktete zum Beispiel in der Primetime mit dem Film, der auf 2,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam und insgesamt mit rund 630.000 Zuschauern die beste Reichweite des Tages generierte. Aber auch das Tagesprogramm ließ sich sehen. Acht Serienfolgen am Stück bescherten Nitro hier nämlich Marktanteile von über vier Prozent.Los ging es mitum 8.50 Uhr. Die Agentenserie schoss quotentechnisch durch die Decke. Nachdem sich «Law & Order» als Lead-In mit 1,2 Prozent diesmal eher schwer tat, schnappte sich die Produktion von Matt Nix 4,3 und 4,8 Prozent Marktanteil beim ausgestrahlten Doppelpack. Insgesamt schauten 0,15 und 0,18 Millionen Menschen zu. Der um 10.20 Uhr gestartete-Dreierpack wurde dann von 0,17 und 0,18 Millionen Menschen gesehen, bei den Umworbenen wurden 4,2, 4,6 und nochmal 4,2 Prozent Marktanteil ausgewiesen.Zwei-Folgen um 12.45 und 13.35 Uhr bescherten Nitro schließlich wunderbare 4,6 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. 0,15 und 0,17 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu. Die um 14.20 und 14.50 Uhr gestarteten Ausgaben der Kult-Sitcomwaren schließlich noch für 4,3 und 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gut. Hier lagen die Reichweiten bei 0,19 und 0,21 Millionen Sehern.