Jimmy Kimmel moderiert die Emmys

US-Fernsehen

Der beliebte Entertainer wird bereits zum dritten Mal die Verleihung der Serienakademie übernehmen.

Nach 2012 und 2016 wird Jimmy Kimmel auch im Jahr 2020 die 72. Emmy Awards bei ABC moderieren, wie der TV-Sender und die Television Academy am Dienstag angekündigten. Die Primetime-Emmy-Show findet wie geplant am Sonntag, den 20. September 2020, um 20.00 Uhr statt. Weitere Informationen wie die Produzenten und Gäste wurden noch nicht angekündigt.„Ich weiß nicht, wo und wie wir das tun werden oder warum wir das tun, aber wir tun es und ich bin der Gastgeber“, scherzte Kimmel, der auch als Executive Producer fungiert. Für die Fernsehakademie steht die Gewährleistung der Gesundheit aller Beteiligten im Vordergrund, weshalb mehrere Szenarien für eine Preisverleihung erarbeitet werden. Man könnte sich eine rein virtuelle, von zu Hause präsentierten Show vorstellen, oder auch eine Sendung, die aus einem Saal kommt und die entsprechenden Nominierten zugeschalten werden.„Wir wissen, dass Jimmy Kimmel eine einzigartig unterhaltsame, lustige und bewegende Primetime-Emmy-Show liefern wird“, teilte Karey Burke, Präsidentin von ABC Entertainment, mit. „Er ist ein wahrer Zeremonienmeister, der diese Branche und ihre Menschen verehrt; und genauso wie Jimmy es in den vergangenen Monaten mit seiner eigenen Show getan hat, wird er dieses bedeutsame Ereignis mit Herz und Humor angehen und unsere Fernsehkollegen und Zuschauern zu Hause etwas dringend benötigte Freude und Optimismus bringen.“Bereits seit 18 Staffel präsentiert der Entertainer die Late-Night-Show «Jimmy Kimmel Live», zudem war er kürzlich Gastgeber und ausführender Produzent von «Who Wants To Be A Millionaire», das von ABC für eine weitere Staffel verlängert wurde. Kimmel war zudem zwei Mal Gastgeber der Oscar-Verleihung sowie des Dinners der Korrespondentenvereinigung des Weißen Hauses 2012.