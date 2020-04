Corona versaut «Empire» das Serienfinale

US-Fernsehen

Die letzte Staffel des Hip-Hop-Dramas kann nicht fertiggestellt werden.

Schlechte Nachrichten für alle Fans der amerikanischen Dramaserie(die erste Staffel lief mit schwachen Quoten in der ProSieben-Primetime). Wegen des Drehstopps in Zeiten von Corona können die Macher die Serie nicht wie geplant zu Ende bringen. Sender FOX hatte schon vor einige Zeit die nun in den USA laufende Season als Finale deklariert. Die schlechte Nachricht überbrachte FOX selbst – die sechste Staffel wird nun nicht aus 20 Episoden bestehen, sondern schon nach 18 Stück enden.Das Problem: Die 18. Episode der Staffel war beim Ausbruch von Corona in den Staaten schon fertig produziert, zudem waren die Dreharbeiten zu Folge 19 im Gange. Nun soll versucht werden, einige Bilder aus der eigentlich 19. Folge noch in Episode 18 zu schneiden. Die Macher wollen somit ein halbwegs rundes Ende kreieren. Bestätigt ist somit aber auch, dass das groß angekündigte Finale in Folge 20 niemals das Licht der Welt erblicken wird.FOX könnte aber einen Mini-Ausweg haben: Lautwird beim Sender über ein Spin-Off nachgedacht, das Taraji P. Hensons Figur Cookie Lyon ins Zentrum rückt. In diesem Ableger könnte dann in Rückblicken nochmals auf die «Empire»-Handlung eingegangen werden.