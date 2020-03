Podcast-Nachschlag im Fernsehen: «Baywatch Berlin» ist nun fest im Programm

TV-News

Schmitti bleibt das Herz stehen, Jakob findet's sicher köstlich und Klaas lacht dreckig: Der Podcast «Baywatch Berlin» geht nun öfter bei ProSieben auf Sendung.

Nach dem Testballon ist noch lange nicht Schluss: Während der ersten Ausgabe des Podcasts, die ProSieben im Fernsehen gezeigt hat, merkten Klaas Heufer-Umlauf, Jakob Lundt und der sich eher nur mit Widerwillen eine Stunde lang im Fernsehen zeigende Thomas Schmitt noch wiederholt an, dass man nicht wüsste, ob das Experiment ankommen wird und eine Fortsetzung erhält. Jetzt gibt ProSieben eine klare Antwort – auf die Gefahr hin, dass Schmitt da genervt aufschnauft: «Baywatch Berlin» bleibt im Programm.Vorerst sind sieben weitere TV-Ausgaben von«Baywatch Berlin» geplant. Das Format, das auch weiterhin als regulärer Audio-Podcast erscheinen wird, geht bei ProSieben immer donnerstags nach «red.», also gegen 23.30 Uhr, über den Äther. Produziert wird "Baywatch Berlin" vom Berliner Podcast-Label Studio Bummens in Zusammenarbeit mit der Florida Entertainment GmbH. Vermarktung und Vertrieb erfolgt über die Starwatch Podcast Factory, dem Podcast-Label von ProSiebenSat.1.Der wöchentliche Podcast startete im November 2019 und stieg innerhalb kurzer Zeit zu einem der beliebtesten Podcasts Deutschlands auf. Die erste Folge, die im Fernsehen gezeigt wurde, kam vergangenen Donnerstag auf mäßige 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, aber auch auf sehr gute 13,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 39-jährigen Fernsehenden.