«Late Night Berlin» mit zweitbester Quote an durchwachsenem ProSieben-Montag

Quotennews

«Young Sheldon» stellte ProSieben nicht zufrieden.

Komiker Klaas Heufer-Umlauf präsentierte am Montag eine besondere Ausgabe seiner Sendung- komplett improvisiert, uncut und natürlich ohne Studiopublikum. Honoriert wurde dies mit recht guten Quoten: 9,5 Prozent Marktanteil bei den Jungen, insgesamt lag die Reichweite in der 23-Uhr-Stunde bei rund 475.000 Zuschauern. Mit Blick auf die 14- bis 49-Jährigen holte am ProSieben-Montagabend nur die 22.35-Uhr-Ausgabe vonbessere Marktanteile (nämlich 9,6%).Schwach schnitt am Montag derweil die Sitcomab. Das Chuck-Lorre-Projekt kam ab 20.15 Uhr im First Run nicht über magere 8,1 Prozent Marktanteil hinaus. Die Episode „Das Huhn im Schrank und der eilige Bund der Ehe“ unterhielt 1,21 Millionen Menschen – genau so viele sahen ab 20.45 Uhr auch eine Wiederholung der Serie: Hier stieg die Zielgruppen-Quote immerhin auf 8,3 Prozent.Auch tagsüber zündeten die US-Sitcoms nicht so recht. Die drei ab 15.40 Uhr wiederholten Folgen vonetwa kamen nicht über 8,6, 9,8 und 8,7 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren hinaus.