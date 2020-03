«SEAL Team»: Pay-TV bringt dritte Staffel nach Deutschland

TV-News

Die Action-Krimiserie geht in Kürze weiter. Free-TV-Zuschauer müssen derweil noch warten.

Während die Zuschauer im deutschen Free-TV noch auf die zweite Staffel vonwarten, wird im Pay-TV schon Runde drei zu sehen sein. Sender TNT Serie hat angekündigt, die 16-teilige Runde (sie fällt somit um sechs Ausgaben kürzer aus als die Vorgänger) ab dem 28. Mai 2020 donnerstags um 20.15 Uhr und in Doppelfolgen auszustrahlen. In den brandneuen Folgen ergänzen Jamie McShane als Captain Greyson Lindell und Emily Swallow als Dr. Natalie Pierce den Cast. Jason Hayes wird vom aus «Bones» bekannten David Boreanaz verkörpert.Im Free-TV zeigte Sat.1 im Jahr 2018 die erste Staffel – und fuhr damit in der Spitze zehneinhalb Prozent Marktanteil bei den Umworbenen ein. Allerdings: Zum Ende der Staffel brachen die Zielgruppen-Marktanteile auf teils unter fünf Prozent ein; in den zurückliegenden Wochen und Monaten wiederholte dann Kabel Eins die US-Produktion; samstags in der Late-Prime und kam ebenfalls nie auf überdurchschnittliche Quoten.Ein Ausstrahlungstermin im Free-TV, ob nun in Sat.1 oder bei Kabel Eins, steht somit auch noch nicht fest. In den USA wird in den kommenden Wochen über eine weitere Staffel für die CBS-Saison 20/21 entschieden.