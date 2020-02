«Law & Order» wird zum Spätzünder, Virtuelle Bundesliga kämpft weiter

Quotennews

Je länger der Abend wurde, desto besser Schlug sich der «Law & Order»-Marathon bei Nitro. ProSieben Maxxs Übertragung der virtuellen Bundesliga tat sich wie schon in den vergangenen Wochen dagegen sehr schwer.

Der Donnerstagabend bei Nitro ist derzeit prall gefüllt mit der US-Serie. Der Ableger der Originalserie bescherte dem Nischensender vor allem am späten Abend stattliche Einschaltquoten. Zu Beginn der Primetime mussten die New Yorker Ermittler in den ersten beiden Episoden des Abends mit ausbaufähigen 1,3 Prozent Zielgruppen-Marktanteil Vorlieb nehmen. Insgesamt schalteten ab 20.15 Uhr 360.000 Zuschauer ein, später stieg die Gesamtreichweite auf bis zu 470.000 Interessierte an. So war auch die Gesamtsehbeteiligung zunächst mit 1,1 und 1,2 Prozent noch überschaubar. Danach wurde es allerdings deutlich besser und die «Special Victims Unit» verfolgte die Erfolgsspur.Ab 21.50 Uhr generierte die Serie mit der höchsten eigenen Reichweite des Abends gute 1,8 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern ab drei Jahren. In der klassischen Zielgruppe stieg die Sehbeteiligung um 0,7 Prozentpunkte auf erfreuliche 2,0 Prozent an. Wenig später hielt man sich bei starken 1,7 Prozent insgesamt und 1,9 Prozent bei den Werberelevanten. Die letzte Folge vor Mitternacht schloss schließlich mit ausgezeichneten 2,5 Prozent beim Gesamtpublikum und überragenden 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ab.Bei der Konkurrenz von ProSieben Maxx hatte der Abend keinen so guten Ausgang. Nachdem zwei Folgenmit mageren 0,9 und 0,5 Prozent Zielgruppen-Marktanteil, sowie 0,14 und 0,10 Millionen Zuschauern kein Erfolg waren, strauchelte die virtuelle Bundesliga im Anschluss weiter. Genauso wie in der vergangenen Woche waren für die Live-Übertragung aus dem 13. Spieltag nur insgesamt 0,2 Prozent Marktanteil mit 0,04 Millionen Zusehern drin. Beim werberelevanten Publikum bliebbei miesen 0,3 Prozent Sehbeteiligung stehen. Bisher war noch keine Übertragung der Serie in dieser Saison wirklich erfolgreich.