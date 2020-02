«Wir sind klein und ihr seid alt» mit starken Verlusten

Quotennews

Nach dem Aufwärtstrend der vorherigen Woche rutschte nun die dritte Folge vor allem in der Zielgruppe ganz nach unten.

Der Sender VOX knüpfte nicht an den Erfolg der vorherigen Woche an und so kassierte die Doku über die Begegnung zwischen den Generationen große Quotenverluste. Die dritte Folge der neuen Staffel vonkam in dieser Woche auf nur 3,3 Prozent Marktanteil. Dies bedeutet einen Verlust von 0,5 Prozentpunkten im Vergleich zu den vorherigen beiden Wochen. Insgesamt kam die Folge rund um das Thema Karneval mit 0,98 Millionen Zuschauer erstmals nicht über die eine Million Marke. Noch gravierender fiel der Einbruch in der Zielgruppe aus, denn hier wurde ein Sturz von soliden 7,1 auf maue 5,0 Prozent ermittelt. Nur 0,41 Millionen Menschen erreichte der Kölner Privatsender mit dieser Episode der Dokusoap.Da «Richtig (v)erzogen» in den vorherigen Wochen enttäuschte und weit unter dem Senderschnitt lag, wurde das Format über außergewöhnliche Erziehungsansätze nach nur zwei Wochen kurzerhand ersetzt. Stattdessen werden ab 22.20 Uhr nun erneut Wiederholungen vonausgestrahlt.Diese Thailand-Spezial Folge lag am Montagabend ebenfalls ein ganzes Stück unter dem Senderdurchschnitt. Im Vergleich zu «Richtig (v)erzogen» war allerdings eine Steigerung der Sehbeteiligung von 2,5 auf 3,7 Prozent möglich und auch in der Zielgruppe rettete man sich von 4,2 auf 5,0 Prozent nach oben. 0,55 Millionen Fernsehende sowie 0,20 Millionen der Umworbenen blieben somit für die Dokusoap vor den Bildschirmen.