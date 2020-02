Sinkende Quoten bei «Undercover Boss»

Quotennews

Bei den Umworbenen holte «Undercover Boss» dennoch die höchste Reichweite der Primetime vom Montag.

Spielzeuge bis zum Abwinken: In der neusten Ausgabe der RTL-Sendungging es um die Vedes AG. Deren Vorstandschef Achim Weniger tarnte sich vorübergehend als Teilnehmer einer fiktiven Fernsehsendung und arbeitete im Zuge dessen als Verkäufer, Werbemaskottchen und Babyartikel-Berater, um einen neuen Einblick zu erlangen, wie es auf den niedrigeren Rängen des Handelsunternehmens für Spielwaren denn so aussieht.2,63 Millionen Menschen hatten am Montagabend ab 20.15 Uhr Interesse an diesen Einblicken über den Spielwarenriesen mit Sitz in Nürnberg, der 1904 gegründet wurde. Darunter befanden sich 1,18 Millionen Umworbene – das entsprach dem Primetime-Reichweitensieg in der Zielgruppe.Somit standen gute 8,7 Prozent Marktanteil insgesamt auf der Rechnung sowie sehr gute 13,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Zum Vergleich: Sieben Tage zuvor kam «Undercover Boss» mit einer Ausgabe über den Reiseveranstalter und Hotelbetreiber Aldiana auf sehr gute 10,4 Prozent Marktanteil insgesamt und tolle 16,7 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten.Ab 22.15 Uhr folgte diesen Montagmit sehr guten 10,7 Prozent Marktanteil insgesamt und ebenfalls sehr guten 14,9 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. 2,21 Millionen Fernsehende schauten zu, darunter befanden sich 0,89 Millionen Jüngere.