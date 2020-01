Trödel kommt gut an: VOX startet «Das Antik-Duell»

TV-News

Alexander Klaus und Manfred Stecher sind in dem neuen Sonntagsformat zu sehen.

Antiquitäten sorgen im deutschen Fernsehen derzeit für gute Quoten, nicht nur beim ZDF-Format «Bares für Rares». Mitte Februar, genauer am 16. Februar 2020, startet der in Köln ansässige TV-Sender VOX ein neues Sonntagvorabend-Format namens. Die ersten Folgen sind immer um 18.10 Uhr zu sehen.In «Das Antikduell» begeben sich die eineiigen Zwillinge Alexander Klaus und Manfred Stecher, beide leidenschaftliche Antiquitätensammler, auf einen gemeinsamen Roadtrip durch Belgien um herauszufinden, wer das bessere Gespür für Trödel, Schnäppchen und Schätzchen hat. Am Ende wird abgerechnet, wer von ihnen mehr Gewinn erzielt und das Antikduell für sich entschieden hat.Um 19.10 Uhr hält VOX auch Mitte Februar am Plan fest, die erfolgreiche und in aller Regel überdurchschnittlich laufende Doku-Soap «Hot oder Schrott» zu senden.