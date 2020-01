Deutschlandstart im März: «A Million Little Things»

TV-News

Die US-Familienserie wird ihre Heimat beim Bezahlsender FOX finden.

Der deutsche Bezahlsender FOX hat einen deutschen Starttermin für die amerikanische Drama-Seriegefunden. Ron Livingston, David Giuntoli, Grace Park, Stephanie Szostak und Romany Malco sind in dieser zu sehen und geben ihr deutsches Debüt am 10. März. FOX wird die erste Staffel dann immer dienstags um 21 Uhr linear ausstrahlen – danach stehen die Episoden on demand zur Verfügung.Alles im Leben passiert aus einem bestimmten Grund – das war die feste Überzeugung von Jon Dixon. Als er, der von außen betrachtet das perfekte Leben lebte, sich plötzlich umbringt, hält er seinen Freunden im Tod einen Spiegel vor. Denn sie alle sind in ihrem Leben an einem Scheideweg angekommen: Delilah (Stephanie Szostak), Jons Witwe muss ihren beiden Kindern nun helfen, den Tod des Vaters zu verarbeiten, während sie selbst ein großes Geheimnis hütet. Derweil muss sich Romes (Romany Malco) und Reginas (Christina Moses) Beziehung einer Zerreißprobe stellen, als es um das Thema Nachwuchs geht. Auch Eddie (David Giuntloi) und Katherine (Grace Park) stehen vor scheinbar unüberwindbaren Problemen in ihrer Ehe. Garys (James Roday) Leben dagegen wird mittlerweile nicht mehr von ihm selbst, sondern vom Krebs bestimmt.Insgesamt besteht die erste Staffel aus 17 Folgen. In den USA hat Sender ABC längst eine zweite Staffel bestellt, die seit vergangenem Herbst auf den Bildschirmen zu sehen ist.