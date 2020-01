ZDF gibt mit «Wilsberg» den Ton an, «Schlagerchampions» bleiben stabil

Quotennews

An der ZDF-Krimireihe war am Samstagabend beim Gesamtpublikum kein Vorbeikommen. Die «Schlagerchampions» präsentierten sich genauso stark wie im Vorjahr.

Mitdurfte das ZDF am Samstagabend mal wieder Erfolge feiern. Der neue Fall «Bielefeld 23» brachte dem Mainzer Sender hervorragende 20,8 Prozent Gesamtmarktanteil ein und war damit genauso erfolgreich wie der vorherige Auftritt Ende November 2019. Bei gleichbleibender Sehbeteiligung stieg dafür die Reichweite im neuen Jahr minimal an. Statt 6,13 schalteten dieses Mal 6,36 Millionen Krimi-Fans ein. Beim jungen Publikum war man mit 7,9 Prozent Marktanteil ebenfalls erfolgreich unterwegs. So schalteten 0,64 Millionen 14- bis 49-Jährige ein.Davon blieben allerdings nur überschaubare 0,31 Millionen für, die den Anteil auf maue 3,7 Prozent sinken ließen. Auch beim Gesamtpublikum war ein Abfall für den zweiten Kriminalfall des Abends deutlich zu spüren. Ab 21.45 Uhr kam die neue Folge nur auf 3,33 Millionen Zuschauer und unterdurchschnittliche 11,3 Prozent Sehbeteiligung. Danach ging es für dasmit 2,33 Millionen Zusehern und 9,1 Prozent weiter bergab. Ohne Fußball war auchmit nur 1,26 Millionen Zuschauern und 5,8 Prozent Marktanteil mies unterwegs.Über den Abend hinweg lief es im Ersten dank dendurchweg sehr gut. Die überlange Show brachte der ARD glänzende 19,8 Prozent Gesamtmarktanteil und stattliche 9,9 Prozent beim jungen Publikum. Bis in die späten Abendstunden hinein waren im Schnitt 5,56 Millionen Schlagerfans dabei. Mit einem leichten Minus von 0,24 Millionen Zuschauern erreichte man eine ähnliche Sehbeteiligung wie im Vorjahr (19,9 %).