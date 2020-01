Quotenmeter steigert Aufrufzahlen in 2019 um 20 Prozent

Vermischtes

Hinter dem Online-Fernsehmagazin liegt ein starkes Jahr 2019. Besonders der Dezember lieferte neue Rekorde: Die besten Werte seit vielen Jahren.

Mit dem Silvestercountdown am Dienstag vergangener Woche ging auch für die Redaktion des Online-Magazins Quotenmeter.de ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr zu Ende. Die unterschiedlichen Angebote des Magazins mit Sitz in Würzburg erreichte im abgelaufenen Kalenderjahr über 61,8 Millionen Aufrufe. Im Kalenderjahr 2018 waren es noch 51,55 Millionen. Somit steigerte Quotenmeter.de seine Reichweite über alle Angebote hinweg um rund 20 Prozent.Nur auf die Seite Quotenmeter.de bezogen kam die Redaktion im durchschnittlichen Monat 2019 auf 3,24 Millionen Aufrufe, eine Steigerung gegenüber den Vorjahresmonaten um 0,3 Millionen. Über das komplette Jahr hinweg stiegen die Aufrufe auf Quotenmeter.de also um drei Millionen. Angetrieben wurden die starken Ergebnisse unter anderem von einem Rekord-Dezember.Im letzten Monat des abgelaufenen Jahres erreichte Quotenmeter.de über alle Angebote hinweg 5,87 Millionen Aufrufe – das waren nochmal 0,05 Millionen mehr als im September 2019, dem bis dato erfolgreichsten Monat. Nie zuvor war Quotenmeter.de so populär wie in diesen beiden Monaten. Mit 1,45 Millionen Aufrufen stellte auch die für mobile Geräte optimierte Version von Quotenmeter.de einen neuen Bestwert dar. Das Diskussionsforum Qtalk, im Jahr 2019 komplett einem Relaunch unterzogen, bestätigt seine aufstrebende Form und kam im Dezember erneut auf mehr als 1,3 Millionen Aufrufe. In der Summe wurde Qtalk 2019 rund 14,4 Millionen Mal aufgerufen, im Jahr zuvor waren es 10,5 Millionen Mal.