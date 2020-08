Schon jetzt Negativrekorde: «Promi Big Brother» schwach wie nie

Quotennews

So wenig Zuschauer wie nie schalteten am Samstag «Promi Big Brother» ein. Die Late-Night-Show bei sixx hat zumindest insgesamt keine Zuseher verloren, aber auch hier ging der Marktanteil runter.

Mit 17,7 Prozent Marktanteil ist die neue Staffelam Freitag gut gestartet, die zweite Ausgabe vom Samstag hat daran nicht anknüpfen können: So fiel die Zielgruppen-Quote auf 11,7 Prozent. Freilich ist das weiterhin ein Wert klar über dem Sat.1-Senderschnitt, nur: 2019 lief es mit der zweiten Sendung noch viel besser (15,9 Prozent), darüber hinaus ist der Rückgang um ganze sechs Prozentpunkte sehr beachtlich. Bis 2016 muss man zurückgehen, um einen schwächeren Wert für eine Tageszusammenfassung vorzufinden.Zudem sind die absoluten Zuschauerzahlen gesunken, das heiße Wetter dürfte hier erschwert noch dazu gekommen sein: Auf 0,57 Millionen sackte die Sehbeteiligung bei den 14- bis 49-Jährigen, ein neuer Allzeit-Negativrekord. Zum Start waren noch 1,09 Millionen Jüngere dabei gewesen. Bei 1,30 Millionen lag die Gesamt-Reichweite, auch das ist ein neuer Tiefstwert. Kleiner Trost für Sat.1: Zusammen mit einer Wiederholung von «Wer weiß denn sowas XXL» war «Promi BB» das aus Marktanteils-Sicht erfolgreichste Primetime-Format von Samstag. Das Erste hatte darüber hinaus kaum mehr junge Zuschauer (0,60 Millionen).Unterm Strich trotzdem keine guten Neuigkeiten für Sat.1 , zumal die Staffel ja erstmals drei statt nur zwei Wochen laufen soll – weitere Verluste wären für «Promi BB» daher äußerst ungünstig. In Form zeigte sich dagegen die Late-Night-Show bei sixx: Erneut haben wie bei der Premiere 0,23 Millionen Nachteulen zugesehen, der Marktanteil bei den Umworbenen fiel jedoch von 5,4 auf 3,7 Prozent.Zurück zu Sat.1: Hier hatim Anschluss an «Promi BB» nur 6,3 Prozent Marktanteil geholt. Die x-te Primetime-Ausstrahlung des Science-Fiction-Klamaukslief mit 8,7 Prozent zudem eher mäßig, 0,83 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,7 Prozent hat sich Sat.1 noch knapp hinter VOX mit 7,8 Prozent anstellen müssen. ProSieben war man leicht überlegen (7,6 Prozent), RTL siegte mit lediglich 8,2 Prozent.