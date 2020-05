Cynthia Erivo wird Produzentin für Quibi

US-Fernsehen

Für den Smartphone-Streamingdienst wird die Schauspielerin eine Dokumentation umsetzen.

Zu viel Freizeit? Cynthia Erivo, die bereits als Sängerin und Schauspielerin tätig ist, wird nun auch Produzentin von Dokumentarfilmen. Erivo, die auch noch Soulqueen Aretha Franklin in der National Geographic-Serie «Genius» ► spielen wird, produziert die neue Serie «What We Keep».Das Format basiert auf dem gleichnamigen Buch von Bill Shapiro und Naomi Wax und wird die Zuschauer in die Häuser berühmter und bemerkenswerter Menschen führen, um herauszufinden, welche Objekte oder Einrichtungsgegenstände ihnen am meisten bedeuten und warum.«What We Keep» wird von der New Yorker Produktionsfirma Story Syndicate umgesetzt, die Leitung übernimmt Garbus Cogan. Zu den weiteren Projekten der Firma gehören «The Innocence Filmes» für Netflix und die demnächst erscheinende sechsteilige HBO-Serie «I’ll be Gone in the Dark».