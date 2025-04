Geiss-Tochter gehen auf Sendung

TV-News

RTLZWEI hat neue Episoden der Sendung mit Davina und Shania angekündigt.

Davina, geboren im Mai 2003 in Monaco, und Shania, geboren im Juli 2004 ebenfalls in Monaco, haben bald wieder einen großen Auftritt. Am Montag, 21. April 2025, beginnt um 20.15 Uhr die neue Staffel von. Die Sendung wird von Geiss TV produziert.In Berlin darf Davina in einem Rennwagen mitfahren - ein gefährliches Unterfangen. Vater Robert macht sich sofort Sorgen. Was, wenn Shania das Auto manipuliert, um schneller an das Erbe ihrer Schwester zu kommen? Dieser Gedanke gehört bald der Vergangenheit an, doch es gibt ihn noch: Wie die Pressemitteilung von RTLZWEI andeutet, könnten die Geschwister in Zukunft getrennte Wohnungen haben. Als Davina auf die Idee kommt, ihren Nachlass zu regeln, macht sie sich mit 20 Gedanken, wer aus ihrer Familie was bekommt. Wie gut, dass Mama Carmen in den beiden gut aussehenden Rennfahrern sofort potenzielle Schwiegersöhne sieht.Im Mai steht Mama Carmens 60. Geburtstag an - und der muss gebührend gefeiert werden, finden die Geissens! Alle außer Carmen, die lieber nur mit ihren Töchtern und Robert feiern möchte. Doch statt mit drei Gästen planen sie mit 300 und schon bald wird Mama Carmen überstimmt. Ihr großer Traum ist es, den Sänger Johnny Logan auftreten zu lassen. Wird Robert ihr diesen erfüllen und ihren Jugendschwarm nach St. Tropez einfliegen lassen?