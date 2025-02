Bettina Mittendorfer: Schauspieler freuen uns über gute Drehbücher 

Interview

In «Steirermord» ist Mittendorfer die Chefin von Ermittler Sascha Bergmann, mit dem ihre Figur einst eine Beziehung hatte.

Ich denke schöne stilvolle Kleidung, ein gepflegtes Ambiente und viel Wald... Ich bin leider nicht ins Schloss gekommen, ich war nur im Wald bzw. im Büro im Einsatz, daher kann ich darüber wenig sagen.Ich spiele Nicole Sturm sehr gerne, weil sie die Chefin vom Sascha, aber auch die Ex ist, das zu wissen macht Spaß. Außerdem drehe ich gerne in Österreich, besonders in den schönen Locations der Steiermark.Der Regisseur hat mir etwas geholfen. Ich denke halt an "Spezlwirtschaften", wie man sie kennt. "Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus", oder "eine Hand wäscht die andere". Wo Menschen sind, greifen diese Verfahren, das geht bis in die Justiz, wie wir wissen.Ich schätze meine Kolleginnen und Kollegen sehr.Er weiß genau, was er will, er hat einen Plan, ist zusammen mit dem Kameramann bestens vorbereitet. Außerdem kann ich ihm jederzeit Fragen stellen, was die Vorbereitung erleichtert. Er hört genau hin und wiederholt es dann auch, bis es passt.Schauspieler freuen uns über gute Drehbücher und motivierte Vorhaben. Meistens hat man keine andere Wahl, nicht arbeiten ist meistens die viel schlechtere Option.In diesem Fall kann ich dazu nicht viel sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass Frau Sturm an der Unschuld des Adels gezweifelt hätte.Nein, mir fällt es relativ leicht, mich in andere Perspektiven oder Charaktere hineinzuversetzen. Das macht mir Spaß und wo ich nicht viel weiß, hilft mir meine Fantasie.Ich höre immer, dass die Menschen regionale Filme lieben. Die Sprache, die Eigenheiten, die Kultur, sei es die eigene, die man erkennt oder eine fremde, die man für spannend oder interessant hält. Jedenfalls kommen diese Filme oder Krimis sehr gut an. Menschen hören gerne Dialekte, das wirkt authentisch und sehen gerne etwas das ordinäre Leben. Das Geschönte, Gekünstelte sehen wir schon in der Werbung.Ich denke allgemein sind wir als Gesellschaft auf einem guten Weg. Statussymbole, Ämter, oder Namen sind nicht mehr die Eintrittskarte in eine "bessere" Gesellschaft. Hier haben Aufklärung und Formate von Journalisten schon viel bewirkt. Besonders in der Politik wird ganz genau hingeschaut, wer wen einen Job gibt, bevorzugt, bezahlt und warum.Ich freue mich sehr auf die Premiere von «Alles Finster 2», den ich letzten Herbst in Niederösterreich gedreht habe, er kommt von der selben Produktionsfirma, der AllegroFilm, und hier habe ich einen etwas größeren Part, das ist natürlich auch schön, etwas intensiver dabei zu sein. Aber ich freue mich auch auf weitere Drehbücher vom Steirerkrimi.