"«Tulsa King» bekommt zwei weitere Staffel "

US-Fernsehen

Die Vertragsverhandlungen mit Sylvester Stallone stehen vor Vertragsabschluss.

Paramount+ möchte mindestens zwei weitere Staffeln der New-Western-Serie, in der Sylvester Stallone die Hauptrolle spielt. Stallone ist auch als ausführender Produzent an der Serie beteiligt. Sein Vertrag würde es ermöglichen, eine dritte und vierte Staffel in Auftrag zu geben.Laut der offiziellen Synopsis folgt die Serie „Dwight ‚The General‘ Manfredi (Stallone), dem Kopf der New Yorker Mafia, kurz nachdem er nach 25 Jahren aus dem Gefängnis entlassen und von seinem Boss kurzerhand ins Exil nach Tulsa, Oklahoma, geschickt wurde. Als Dwight erkennt, dass seine Mafia-Familie nicht unbedingt sein Bestes im Sinn hat, baut er sich langsam eine „Crew“ aus ungewöhnlichen Charakteren auf, die ihm dabei helfen, ein neues kriminelles Imperium an einem Ort aufzubauen, der für ihn ebenso gut ein anderer Planet sein könnte“.Zu Beginn der zweiten Staffel trifft Dwight im Gefängnis auf Harlan, der wegen eines Energiebetrugs einsitzt, bei dem er 12,7 Millionen Dollar an Subventionen für einen Windpark, der ihm gehört, verzockt hat. Am nächsten Tag gelingt es Dwight, im Gerichtsgebäude eine Kaution für sich auszuhandeln, für die Tina 300.000 Dollar zahlt. Zurück im Casino stellt Mitch Dwight seinen Cousin Bigfoot vor, den Dwight als Leibwächter engagiert. Dwight erzählt der Gruppe auch von Harlans Betrug mit dem Windpark und beschließt, in den Windpark zu investieren, um eine neue Marihuana-Plantage mit Strom zu versorgen. Bei einem Besuch auf der Ranch erzählt Margaret Dwight von einer Wohltätigkeitsveranstaltung, die von Cal Thresher, dem größten Lieferanten von medizinischem Marihuana in Tulsa, organisiert wird, und lädt Dwight zu einem Treffen ein. Dwight besucht daraufhin Stacy zu Hause und sagt ihr, dass er ihr nicht mehr böse sei, weil sie ihn verhaftet habe. Am nächsten Tag gehen Dwight und seine Gang zu der Veranstaltung. Als Dwight jedoch auf Thresher trifft, zeigt Thresher Dwight seine Verachtung dafür, dass er sich in seine Angelegenheiten einmischt, und schüchtert Dwight sogar ein. Dwight, der sich nun angefeindet fühlt, beschließt, die Veranstaltung zu verlassen. Cal wendet sich daraufhin an Bill Bevilaqua und erkundigt sich nach Dwight. Er teilt ihm auch mit, dass Dwight nun offiziell in Bevilaquas Gebiet in Tulsa eingedrungen ist.