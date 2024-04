OMV mahnt «Caren Miosga» ab

TV-News

Das in Wien beheimatete Unternehmen hat festgestellt, dass sich die Logos sehr ähnlich sehen.

Das Energieunternehmen OMV hat die ARD-Talkshow «Caren Miosga» abgemahnt. Der Grund für diese rechtliche Auseinandersetzung liegt in der vermeintlichen Ähnlichkeit zwischen dem Logo der OMV und des der genannten Sendung, die Anfang dieses Jahres den Sendeplatz von «Anne Will» übernahm. „Die OMV ist seit vielen Jahren international als ein Marktführer im Bereich der Energieversorgung bekannt. Unser Logo, bestehend aus einem stilisierten grünen Kreis mit den weißen Buchstaben ‚OMV‘, ist ein eingetragenes Markenzeichen, das die Identität und den Ruf des Unternehmens widerspiegelt. Die klare und prägnante Darstellung des Logos ist ein wesentlicher Bestandteil des Markenauftritts der OMV“, teilte das Unternehmen mit.Aufgrund dieser Bedenken hat die OMV beschlossen, rechtliche Schritte einzuleiten, um die potenzielle Verwechslung zu verhindern und ihre Markenrechte zu schützen. Dies beinhaltet die Aufforderung an Das Erste , das Logo der Sendung «Caren Miosga» zu überarbeiten und sicherzustellen, dass es keine Verwechslung mit dem Logo der OMV mehr gibt.„Zunächst einmal möchten wir betonen, dass die Redaktion von «Caren Miosga» die Bedenken der OMV ernst nimmt. Wir haben Ihre Sorgen bezüglich der potenziellen Verwechslungsgefahr zwischen unserem Logo und dem der OMV zur Kenntnis genommen“, teilte ein Sprecher von Das Erste mit. „Unser Logo, das in der Sendung «Caren Miosga» verwendet wird, wurde sorgfältig entworfen, um die Identität und den Charakter unserer Talkshow zu repräsentieren. Wir verstehen die Wichtigkeit der Markenintegrität und den Schutz geistigen Eigentums. Daher sind wir bereit, eine konstruktive Lösung zu finden, um etwaige Missverständnisse zu klären und die Interessen beider Parteien zu berücksichtigen.“