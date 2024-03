«Oppenheimer» kommt in den Charts

US-Fernsehen

Die Kinderserie «Bluey» war Mitte Februar das beliebteste Streaming-Programm.

Mit der BBC-Kinderanimationerzielte Disney+ die höchsten Abrufzahlen. 1,173 Milliarden Streamingminuten wurden in der Woche vom 12. bis 18. Februar 2024 gemessen. Auf Platz zwei folgte die Sitcomvon Warner Bros. Television, die bei Max und Netflix 1,004 Milliarden Minuten verzeichnete.Das ehemalige ProSiebenSat.1-Unternehmen Kinetic Content startete am 14. Februar die sechste Staffel von. Sechs Episoden wurden auf einen Schlag veröffentlicht, was zu 907 Millionen Streamingminuten führte. Mit(Netflix) schaffte es ein Klassiker auf den vierten Platz. Inzwischen ist auchin den Charts gut vertreten. Die Serie, die in Alaska spielt, landete auf dem fünften Platz. 773 Millionen Streamingminuten wurden erreicht.Der sechste Platz ging an, die derzeit bei Netflix und Paramount+ verfügbar ist. Die Serie erreichte 767 Millionen Minuten, mitkamen Netflix und Peacock auf 682 Millionen Minuten. Auchist inzwischen in den Charts: Netflix, Peacock und Prime Video erzielten mit der Serie 637 Millionen Minuten, die Serieerreichte bei Netflix und Prime 617 Millionen Minuten. Der Spielfilm, der bei Peacock landete, kam auf 612 Millionen Minuten.