Primetime-Check

Wintersport zur besten Sendezeit - «Der Staatsanwalt» - oder doch «Let's Dance»? Wer es lustig will, geht zu Sat.1. Der Freitag hat ein buntes Primetime-Angebot.

Mit dem Wintersport-Highlight und dem-Event aus Soldier Hollow (USA) lockte Das Erste ab 20:25 Uhr 3,31 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an, die für einen guten Marktanteil von 12,9 Prozent standen. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden ebenfalls ordentliche 7,1 Prozent gemessen. Wirklich besser wurde es «Benedikt Doll - Der letzte Weltmeister» ab 21:45 Uhr nicht. Das Doku-Format erreichte ab nur 2,28 Millionen Zuschauer sowie Marktanteile von 9,8 sowie 5,0 Prozent.Im ZDF war «Der Staatsanwalt» zu sehen, was 5,57 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. Der 60-minütige Krimi sorgte für Marktanteile von 21,6 respektive 8,3 Prozent Marktanteil. Mit «Letzte Spur Berlin» hielt der Mainzer Sender 4,45 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich bis 22:00 Uhr bei 17,8 und 5,7 Prozent. RTL kam dem erfolgreichen öffentlich-rechtlichen Sender mit «Let's Dance» am nächsten, denn die Tanz-Show markierte ein 3,52-millionenköpfiges Publikum. Die Quoten wurden auf 16,5 Prozent auf dem Gesamtmarkt sowie 20,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe beziffert.VOX durfte sich über 0,86 Millionen «Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt»-Zuschauer freuen, die einen Zielgruppen-Marktanteil von 3,5 Prozent mitbrachten. Knapp davor reihte sich Sat.1 ein, wo eine neue Ausgabe «Die beste Comedians Deutschlands» startete. Das wechselnde Comedy-Programm versammelte 1,09 Millionen Zuschauer und damit 4,5 Prozent des TV-Marktes. Die Zielgruppe kam auf deutlich bessere 9,4 Prozent Marktanteil.Mit enttäuschenden Werten zeigte sich «Die Insel» im RTLZWEI-Programm. Den Streifen von 2005 wollten nur 0,52 und 0,20 Millionen Zuschauer sehen. Die Marktanteile beliefen sich auf 2,2 und 4,1 Prozent. ProSieben war mitvor 1,00 Millionen Zuschauern deutlich erfolgreicher im Film-Segment. Der Marktanteil von 4,1 Prozent gibt dem Agenten-Film als Primetime-Wahl einigermaßen recht. Die Zielgruppe schaffte es mit 0,26 Millionen Werberelevanten auf 5,2 Prozent. Schlussendlich kommen zwei von vier Episoden vonauf 0,36 und 0,37 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bis 22:15 Uhr bei 1,4 und 1,5 Prozent. Die Zielgruppe kam auf 2,3 und 1,4 Prozent, hier waren 0,11 und 0,07 Millionen Umworbene dabei.