«Abbout Elementary» bekommt vierte Staffel

US-Fernsehen

Die Comedy-Serie über eine junge Frau an einer Schule geht weiter.

Nach der überragenden Premiere der dritten Staffel hat ABC die erfolgreiche Comedy-Serievon Warner Bros. Television und 20th Television für eine vierte Staffel verlängert. Dies wurde von Mr. Johnson (William Stanford Davis) auf der 2024 Winter Television Critics Association Press Tour bekannt gegeben.In der letzten Staffel erzielte «Abbott Elementary» eine Einschaltquote von 3,56 bei den Erwachsenen 18-49 nach 35 Zuschauertagen über alle Plattformen hinweg, was den stärksten Saisondurchschnitt für eine ABC-Comedy seit der Saison 2019-2020 bedeutete und die Nummer 1 unter den Multiplattform-Serien von ABC war.Staffel drei wird jetzt mittwochs auf ABC ausgestrahlt und am nächsten Tag auf Hulu gestreamt. In der Folge von nächster Woche, "Gregory's Garden Goofballs", zögert Gregory, als die Kinder anfangen, sich in der Mittagspause in seinem Klassenzimmer aufzuhalten und ihn als den "coolen Lehrer" um Rat fragen. Barbara ist schockiert, als sie erfährt, dass Tariq mit der Mutter eines ihrer Schüler zusammen ist. Janine und Jacob versuchen, einen ASL-Dolmetscher für einen Schüler in Jacobs Klassenzimmer zu engagieren.Quinta Brunson, Gewinnerin des Emmy Award für die beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie, hat die Serie entwickelt und spielt die Hauptrolle der Janine Teagues. Brunson fungiert zusammen mit Justin Halpern und Patrick Schumacker von Delicious Non-Sequitur Productions, Randall Einhorn und Brian Rubenstein als ausführende Produzenten. Neben Brunson sind Tyler James Williams als Gregory Eddie, Janelle James als Ava Coleman, Lisa Ann Walter als Melissa Schemmenti, Chris Perfetti als Jacob Hill, William Stanford Davis als Mr. Johnson und Emmy Award-Gewinnerin Sheryl Lee Ralph als Barbara Howard zu sehen.