Dritte «The Traitors»-Staffel für Netflix

US-Fernsehen

Die zweite Staffel holt für den Streamingdienst Peacock gute Zahlen.

Peacock hat eine dritte Staffel vonangekündigt, Peacocks meistgesehene Originalserie aller Zeiten. Die erste Staffel wurde kürzlich bei den Primetime Emmy Awards mit einem Emmy Award für das herausragende Casting für ein Reality-Programm ausgezeichnet. Die Serie verbindet den witzigen Humor des wiederkehrenden Moderators Alan Cumming mit den Täuschungen und dem Verrat eines Promi-Wettbewerbs, der in den schottischen Highlands stattfindet. Die zweite Staffel von «The Traitors» wird seit dem 12. Januar 2024 ausgestrahlt.Die zweite Staffel von «The Traitors» befindet sich derzeit in der Mitte der Saison und wird jeden Donnerstagabend ausgestrahlt. Die erste Staffel kann auch in voller Länge exklusiv auf Peacock gestreamt werden.In der zweiten Staffel treten Reality-Stars und bekannte Gesichter auf, darunter: Carsten "Bergie" Bergersen («Love Island USA»), Chris 'C.T. ' Tamburello («The Challenge»), Dan Gheesling («Big Brother»), Deontay Wilder (FMR-Boxweltmeister im Schwergewicht), Ekin-Su Cülcüloğlu («Love Island UK»), Janelle Pierzina («Big Brother»), Johnny "Bananas" Devenanzio («The Challenge»), John Bercow (FMR, Sprecher des britischen Unterhauses), Kate Chastain («Below Deck») und Kevin Kreider («Bling Empire»). Mit dabei sind auch Larsa Pippen («The Real Housewives of Miami»), Marcus Jordan («Fashion Entrepreneur»), Maksim Chmerkovskiy («Dancing with the Stars»), Mercedes "MJ" Javid («Shahs of Sunset»), Parvati Shallow («Survivor»), Peppermint («RuPaul's Drag Race»), Peter Weber («The Bachelor»), Phaedra Parks («Married to Medicine»), Sandra Diaz-Twine («Survivor»), Shereé Whitfield («The Real Housewives of Atlanta»), Tamra Judge («The Real Housewives of Orange County») und Trishelle Cannatella («The Challenge»).