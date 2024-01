«Das Supertalent» legt ein erfolgreiches Comeback hin

Quotennews

Im Anschluss profitierte auch das Dschungelcamp mit der bisher höchsten Reichweite bei einer Folge ab 22.15 Uhr.



Nachdem die letzte Staffel vonEnde 2021 ausgestrahlt wurde, kehrt das Format nun doch wieder zurück. Allerdings deutlich reduziert, denn diesmal wird es nur vier Ausgaben geben. Die drei Vorrunden sowie das Finale wurden alle bereits im Dezember aufgezeichnet. In der Jury darf natürlich Dieter Bohlen nicht fehlen. Unterstützung erhält er von Bruce Darnell, Anna Ermakova und Ekaterina Leonova. Die Moderation übernehmen Victoria Swarovski und Jens „Knossi“ Knossalla.Die 15. Staffel war ohne Dieter Bohlen alles andere als erfolgreich verlaufen. Für die Eröffnungsshow schalteten damals 2,28 Millionen Fernsehende ein und holten gute 8,8 Prozent. Bei den 0,87 Millionen Jüngeren wurden hohe 14,6 Prozent gemessen. Beim Finale hatte sich das Publikum um eine Million Menschen verkleinert. Mit 2,78 Millionen Fernsehenden startete das Format nun also wieder deutlich erfolgreicher und kam in die Nähe der Werte aus dem Jahr 2020. Das Resultat war eine überzeugende Quote von 10,9 Prozent. Die 0,78 Millionen Umworbenen fuhren starke 14,4 Prozent Marktanteil ein.ging dann wie gewohnt ab 22.15 Uhr an den Start. Das Format konnte von dem Vorlauf profitieren, denn erstmals nach dem vergangenen Sonntag schob man sich über die 4-Millionen-Grenze. Dies war somit in diesem Jahr die erste Folge ab 22.15 Uhr, welche diesen Wert erreichte. Bei den 4,02 Millionen Interessenten kamen somit herausragende 21,6 Prozent Marktanteil zustande. Die 1,53 Millionen Werberelevanten sicherten sich zudem überragende 32,5 Prozent.