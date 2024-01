«Trucker Babes» verlieren den Millionen-Meilenstein weider

Quotennews

Die neue Staffel «Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand» bleibt ein Wechselbad der Gefüle.

War der Erfolg doch nur ein Strohfeuer? Mit dem gestrigen Sonntag gehtin die dritte Runde. Was am vorangegangen Sonntag an positiver Entwicklung erreicht wurde, ging gestern dabei rüde kaputt. Doch der Reihe nach. Die 13. Runde der «Trucker Babes» startet am 07. Januar vor 0,90 Millionen Zuschauern. Das geht mehr als in Ordnung, die vorherige Staffel im September 2023 schaffte zum Start nur 0,74 Millionen Fernsehzuschauer, tatsächlich kam nur eine Ausgabe der gesamten Staffel auf mehr als diese 0,90 Millionen Zuschauer. Also :"Alles im Lot".Doch schraubt der zweite Sonntag die Erwartungen weiter hoch. Klar, mit steigenden Zahlen, steigt auch der Druck im Hinblick auf Konstanz. Plötzlich wollen 1,11 Millionen Zuschauer das Magazin sehen, die Zielgruppe glänzt mit 0,42 Millionen Umworbenen. So gut lief es seit mehreren Jahren für die Show nicht, doch wird schon mit den gestrigen Zahlen klar, dass diese Fußstapfen etwas zu groß waren. Mit Folge drei der neuen TV-Runde geht es zurück auf 0,90 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil landet bei 3,1 Prozent.Die klassische Zielgruppe sichert sich, wie bereits in Folge eins, 0,33 Millionen Werberelevante, das entspricht einem Marktanteil von 4,9 Prozent. Die große Aufmerksamkeit am vergangenen Sonntag war wohl nicht mehr als ein Ausrutscher nach oben. Schade.