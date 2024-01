Handball-EM schiebt «maybrit illner» an

Quotennews

Vor der Partie gegen Island verfolgten Millionen Zuschauer eine neue Folge von «Notruf Hafenkante».

Vor dem nächsten Handball-Match strahlte das ZDF eine neue Folge vonaus, die allerdings nicht vom Nachlauf profitieren konnte. 3,74 Millionen Menschen verfolgten die Geschichte „Gegenwind“, die Stephanie Blöbaum verfasste und Stephanie Stoecker für 15,2 Prozent der Menschen umsetzte. Beim jungen Publikum sicherte sich die Serie mit Rhea Harder-Vennewald und Raúl Richter 0,28 Millionen junge Zuschauer, das bedeutete 6,3 Prozent Marktanteil.Im Abstand von zwei Tagen muss das deutsche Handball-Team nun jeweils vier Spiele in der Hauptrunde bestreiten. Das Aufeinandertreffen gegen Island (26:24) erreichte ab 20.30 Uhr 7,84 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich 28,0 Prozent Marktanteil. Christoph Hamm und Markus Baur lauschten 2,05 Millionen 14- bis 49-Jährige, die mit Experte Sören Christophersen 32,1 Prozent Marktanteil beisteuerten. Das gegen 21.05 Uhr ausgestrahltemit Marietta Slomka verfolgten 6,54 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 22,8 Prozent. Theoretisch saßen 1,86 Millionen junge Menschen vor dem Fernseher, der Marktanteil belief sich auf 28,3 Prozent.Von diesem Vorlauf profitierte auch Maybrit Illner mit ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow, in der Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Jens Spahn (CDU), Autor Hasnain Kazim sowie die Journalistin Eva Quadbeck, Chefredakteurin "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND), und die ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke zu Gast waren. 2,42 Millionen Menschen verfolgten das Thema „Regieren unter Protest – Migrationskrise ungelöst?“, das 15,6 Prozent Marktanteil brachte – der beste Wert seit August. Wie immer war das Format auch bei den jungen Menschen stark: 0,35 Millionen sorgten für 10,2 Prozent.talkte mit SPD-Politiker Stephan Weil, Journalistin Kerstin Münstermann und Politologe Herfried Münkler und 1,76 Millionen Menschen sahen zu, der Marktanteil belief sich auf 20,3 Prozent. Am späten Abend erreichte die Sendung noch 0,23 Millionen junge Zusehende, der Marktanteil belief sich auf 11,1 Prozent.