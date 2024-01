Forst Whitaker dreht für MGM+

US-Fernsehen

Die Serie «Emperor of Ocean Park» soll noch im Sommer Premiere feiern.

MGM+ teilte mit, dass Forest Whitaker («Godfather of Harlem») die Hauptrolle inübernehmen wird, einer spannenden und aufregenden Umsetzung des Bestseller-Romans des Autors und Juraprofessors Stephen L. Carter von dem ausführenden Produzenten/Autor Sherman Payne («Charm City Kings», «Shameless»), John Wells Productions (JWP) und Warner Bros. Television. Die Serie beginnt diesen Monat mit der Produktion in Chicago und soll diesen Sommer auf MGM+ ausgestrahlt werden.Im Mittelpunkt der Serie, die in der Welt der Politik, der akademischen Ivy League und den Stränden von Martha's Vineyard spielt, steht Talcott Garland (Grantham Coleman), ein Juraprofessor der Ivy League, dessen ruhiges Leben aus den Fugen gerät, als sein Vater, Richter Oliver Garland, offensichtlich an einem Herzinfarkt stirbt. Die Art des Todes des Richters wird von Tals Schwester Mariah (Tiffany Mack), einer ehemaligen Journalistin und eingefleischten Verschwörungstheoretikerin, in Frage gestellt, die glaubt, dass der Richter, ein gescheiterter schwarzer Kandidat für den Obersten Gerichtshof, Opfer eines Verbrechens geworden ist.Whitaker wird Richter Oliver Garland spielen, den Patriarchen seiner Familie und eine beeindruckende Figur in der nationalen Politik und im Justizsystem. Er ist streng, intelligent, berechnend und stolz. Als schwarzer Mann in Amerika, der sich in einem unfreundlichen und oft feindseligen Umfeld bewegt, hat er eine harte Schale entwickelt, die ihm als Schutzschild dient. Er ist ein hingebungsvoller Vater, dessen Engagement für seine Familie gleichzeitig seine tief verwurzelten konservativen Prinzipien stärkt und untergräbt."Forest Whitaker bringt in jede Rolle, die er spielt, seine einzigartige Gravitas und Anmut ein", so Michael Wright, Leiter von MGM+. "Wir sind mehr als glücklich, dass Forest die komplexe und vielschichtige Rolle des Richters Oliver Garland verkörpern wird und einmal mehr einer MGM+ Originalserie seinen unvergleichlichen Stempel aufdrückt.""Ich freue mich unglaublich, dass der legendäre Forest Whitaker bei «Emperor of Ocean Park» mitmacht", so Payne. "In der Rolle des Patriarchen unserer Familie auf dem Bildschirm bringt Forest Nachdenklichkeit, Führungsqualitäten und unbestreitbares Talent in eine ohnehin schon unglaubliche Besetzung ein. Seit dem ersten Entwurf war Forest mein Traumkandidat für diese Rolle, und es ist wirklich demütigend, dass wir nun zusammenarbeiten, um diese Geschichte zum Leben zu erwecken."