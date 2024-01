Sky dreht Dart-Dokuserie

England

Dorothy St Pictures und Meadowlark Media zogen den Auftrag an Land.

Nach dem spannenden Finale der PDC-Weltmeisterschaft 2023/2024 gab Sky Documentaries die Beauftragung der Premium-Doku-Seriebekannt, die die Welt des professionellen Dartsports begleitet und noch in diesem Jahr auf Sky UK und NOW zu sehen sein wird.Die Serie, die das Geschehen von der Vorbereitung auf das Turnier bis zum Finale und darüber hinaus verfolgt, folgt aufstrebenden Hoffnungsträgern bis hin zu den topgesetzten Spielern, den Familien, die sie bei der Verwirklichung ihrer Träume unterstützen, sowie denjenigen, die hinter den Kulissen unermüdlich daran arbeiten, dieses globale Phänomen zu schaffen.Julia Nottingham, Gründerin von Dorothy St Pictures, sagte: "Als Dokumentarfilmer waren wir von der Welt des professionellen Darts fasziniert. Wir freuen uns sehr, die Geschichten hinter diesem großartigen britischen Sport zu erzählen, der schnell neue Zuschauer gewinnt und so fesselnde Charaktere beherbergt."Tom Barry, Commissioning Editor, Sky Documentaries, sagte: "Die diesjährige Weltmeisterschaft hat gezeigt, wie Darts die Nation in seinen Bann ziehen kann. Wir freuen uns, den Zuschauern zum ersten Mal nicht nur den Wettbewerb, sondern auch das Geschehen näher zu bringen und ihnen einen Einblick zu geben, was nötig ist, um es an die Spitze zu schaffen."«Darts» wird von der preisgekrönten Dokumentarfilmproduktionsfirma Dorothy St Pictures für Sky produziert, zu deren bisherigen Arbeiten «Coleen Rooney: The Real Wagatha Story» und «Pamela, A Love Story». Koproduziert wird der Film von John Skippers US-amerikanischem Unternehmen Meadowlark in Zusammenarbeit mit der PDC (Professional Darts Corporation).