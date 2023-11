RTL+ präsentiert zweiten «Balko Teneriffa»-Film in wenigen Tagen

TV-News

In weniger als einer Woche schlägt der zweite Film des «Balko»-Comebacks beim Streamingdienst auf.

Obwohl das Comeback der RTL-Serie «Balko» alsim März 2022 gewaltig in die Hose gegangen war, hielt der Kölner Sender zunächst an der Krimi-Reihe fest und beauftragte UFA Fiction mit einem zweiten Film. Dieser hat nun recht kurzfristig einen Starttermin erhalten und wird bereits in weniger als einer Woche beim Streamingdienst RTL+ ausgestrahlt.ist ab Dienstag, 21. November, verfügbar.In den Hauptrollen des Ermittlerduos Balko und Krapp spielen erneut Jochen Horst und Ludger Pistor. Die beiden Privatdetektive werden beauftragt, eine verschwundene Person zu suchen, die in einen rätselhaften Mordfall verwickelt ist. Zusammen mit Kommissarin Alicia Ruiz (Tamara Romera Ginés) und deren neuem Kollegen Pedro (Oscar Brose) nehmen Balko und Krapp die Spur auf, diese führt sich nicht nur in die eindrucksvolle Natur von Teneriffa, sondern auch in große Gefahr. Dabei decken sie einen unglaublichen Skandal auf.In weiteren Rollen spielen Alessandro Schuster, Tara Linke, Nik Xhelilaj, Derja Flechtner, Carmen Molinar, Tania Watson, Stefan Weiner und Prince Kuhlmann. Regie führte Félix Koch nach dem Drehbuch von Stefan Scheich und Robert Dannenberg. Seitens UFA Fiction fungierte Guido Reinhardt als Produzent, Producerin ist Agnes Hertwig. Für RTL Deutschland ist Nico Grein als Executive Producer tätig unter der Leitung von Fiction-Chef Hauke Bartel.Wann der zweite «Balko Teneriffa»-Film ins Free-TV kommt, ist noch unklar. Generell ist die Zukunft der Krimi-Reihe nicht geklärt. Hauke Bartel ließ die Pläne zuletzt offen, als er die neuen Krimi-Reihen «Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi», «Mord im Revier» und «Die Neue und der Bulle – Ein Duisburg-Krimi» vorstellte.