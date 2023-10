RTL zeigt «Promi Touchdown» im November

TV-News

Der Kölner Sender nannte weitere Details zur neuen Football-Unterhaltungsshow. Neben Daniel Hartwich werden Jana Wosnitza und Florian Schmidt-Sommerfeld zu sehen und hören sein.

RTL wird seine angekündigte Football-Unterhaltungsshow schon kurz nach der Aufzeichnung ausstrahlen, wie der Sender am Mittwoch bekannt gab. Obwohl die Aufzeichnung erst am 28. Oktober erfolgt, ist der geplante Sendetermin für Samstag, den 4. November, um 20:15 Uhr datiert. RTL nannte nun auch weitere Details zur Sendung.Bereits bekannt war, dass Daniel Hartwich durch die Show führen wird. Unterstützt wird er dabei von Jana Wosnitza und Florian Schmidt-Sommerfeld, die das Geschehen mit ihrer Football-Expertise kommentieren werden. Das Geschehen selbst dreht sich um insgesamt sechs Prominente, die in zwei Teams aufgeteilt werden und in witzigen Spielen rund um das Thema American Football gegeneinander antreten sollen. Wer für die Sendung zugesagt hat, ließ der Kölner Sender offen. Die Primetime-Show setzt jedenfalls auf Maskottchen, Marching Band und Cheerleader.«Promi Touchdown – Die Football-Show» ist eine Produktion der Banijay Productions Germany. Inhaltlich verantwortlich sind seitens RTL Sandra Wächtershäuser (Head of Producers) und Alexander Wüster (Executive Producer) unter der Leitung von Unterhaltungschef Markus Küttner.