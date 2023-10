Schönemann holt nur 5,69 Millionen

Quotennews

Bereits mit Wiederholungen war «Nord bei Nordwest» ein Straßenfeger. Am Donnerstag stand die erste neue Folge an.

Hinnerk Schönemann, Jana Klinge und Marleen Lohse sind seit Mitte September Teil des Krimi-Donnerstags im Ersten. Die Wiederholungen von drei alten Filmen sicherten sich 6,10, 5,24 und 6,43 Millionen Fernsehzuschauer. Nun setzte man auf eine entsprechende Premiere, die den Titel „Wilde Hunde“ trug. In dem neuen Film musste Hauke Jacobs alles geben, um mehrere Fälle zu lösen. Fast enttäuschende 5,69 Millionen Menschen verfolgten das Buch von Holger Karsten Schmidt, die Regiearbeit von Christine Balthasar sicherte sich 22,8 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 0,44 Millionen Zuschauer ein, die NDR-Auftragsproduktion verbuchte 8,3 Prozent.Nachdem in der vergangenen Woche schon «Fakt» mit fast drei Millionen aus der Reihe tanzte (Das Magazin ist üblicherweise dienstags zu sehen), war jetzt wieder der Norddeutsche Rundfunk an der Reihe. Das Informationsmagazinmit Beiträgen zur Sicherheitslücke am Flughafen Frankfurt/Main, die Abnehm-Spritze Wegovy und die Alternative für Deutschland (AfD) erreichte 2,74 Millionen Zuschauer und fuhr einen Marktanteil von 12,6 Prozent ein. 0,21 Millionen junge Menschen sahen Moderatorin Anja Reschke, die nur 4,4 Prozent Marktanteil verbuchte.Die letztenmit Caren Miosga sicherten sich 2,47 Millionen Zuschauer und erreichten 13,1 Prozent. Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) verbuchte 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährige, die für sechs Prozent Marktanteil standen. Mitundsicherte sich Das Erste noch 1,84 und 0,99 Millionen, die Marktanteile wurden auf 13,3 und 11,7 Prozent beziffert. Beim jungen Publikum waren 0,23 sowie 0,16 Millionen und 7,6 und 9,0 Prozent drin.