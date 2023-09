Deutscher Fernsehpreis: Die Nominierten

TV-News

von 11. September 2023, 11:23 Uhr

Am Montagvormittag enthüllten die Fernsehsender das Feld der Nominierten.

„Fiktion“

„Unterhaltung“

„Information“

„Sport“

- «Die Bürgermeisterin» (ZDF/Network Movie)- «Ramstein – Das durchstoßene Herz» (ARD/SWR/FFP New Media/Fontana)- «So laut du kannst» (ZDF/Relevant Film)- «Gestern waren wir noch Kinder» (ZDF/Seven Dogs Filmproduktion)- «Lauchhammer – Tod in der Lausitz» (ARD/mdr/rbb/ARD Degeto/Moovie)- «Der Schwarm» (ZDF/Intaglio Films/ndF IP)- «Die Kaiserin» (Netflix/Sommerhaus Serien)- «Kleo» (Netflix/Zeitsprung Pictures)- «Der Schatten» (ZDFneo/Keshet Tresor Fiction)- «Die Discounter 2» (Prime Video/Pyjama Pictures)- «Doppelhaushälfte» (ZDF/ICONOCLAST Films)- «King of Stonks» (Netflix/btf)- Dominique Devenport für «Sisi 2» (RTL/Story House Productions)- Nina Gummich für «Alice» (ARD/rbb/WDR/ARD Degeto/Neue Schönhauser Filmproduktion)- Jella Haase für «Kleo» (Netflix/Zeitsprung Pictures)- Jeanette Hain für «Luden – Könige der Reeperbahn» (Prime Video/NEUESUPER)- Désirée Nosbusch für «Süßer Rausch» (ZDF/Bavaria Fiction) und «Conti» (ZDF/Letterbox) und «Sisi 2» (RTL/Story House Productions)- Malick Bauer für «Sam – Ein Sachse» (Disney+/Big Window Productions/Panthertainment)- Matthias Brandt für «King of Stonks» (Netflix/btf)- Philip Froissant für «Die Kaiserin» (Netflix/Sommerhaus Serien)- Matthias Matschke für «Wir sind die Meiers» (ZDF/Bavaria Fiction)- Thomas Schubert für «King of Stonks» (Netflix/btf)- Viviane Andereggen, Jano Ben Chaabane für «Kleo» (Netflix/Zeitsprung Pictures)- Sven Bohse, Miguel Alexandre für «Sisi 2» (RTL/Story House Productions)- Nina Vukovic für «Der Schatten» (ZDFneo/Keshet Tresor Fiction)- Hanno Hackfort, Bob Konrad, Richard Kropf, Elena Senft für «Kleo» (Netflix/Zeitsprung Pictures)- Philipp Käßbohrer, Jan Eichberg, Mats Frey, Fabienne Hurst für «King of Stonks» (Netflix/btf)- Natalie Scharf für «Gestern waren wir noch Kinder» (ZDF/Seven Dogs Filmproduktion)- Tim Kuhn für «Luden – Könige der Reeperbahn» (Prime Video/NEUESUPER)- Felix Novo de Oliveira für «Lauchhammer – Tod in der Lausitz» (ARD/ARD Degeto/Moovie)- Pascal Schmit für «Der Schatten» (ZDFneo/Keshet Tresor Fiction)- Robert Eyssen, Boris Gromatzki, Heike Parplies für «Die Kaiserin» (Netflix/Sommerhaus Serien)- Emil Belton, Bruno Alexander, Oskar Belton, Paul Sommerhalter für «INTIMATE.» (Joyn/Kleine Brüder/Pyjama Pictures)- Rainer Nigrelli, Florian Böttger, Christoph Otto für «King of Stonks» (Netflix/btf)- Dascha Dauenhauer für «Der Schwarm» (ZDF/Intaglio Films/ndF IP)- Jessica de Rooij für «Sisi 2» (RTL/Story House Productions)- Christoph Schauer, Max Filges für «Höllgrund» (ARD/SWR/Studio Zentral)- Daiva Petrulyte (Kostüm), Algirdas Garbaciauskas (Szenenbild) für «Sisi 2» (RTL/Story House Productions)- Gabriela Reumer (Kostüm), Matthias Müsse (Szenenbild) für «Die Kaiserin» (Netflix/ Sommerhaus Serien)- Myrna Wolff (Szenenbild), Natascha Curtius-Berger (Kostüm), Georg Korpás (Maske) für«Luden – Könige der Reeperbahn» (Prime Video/NEUESUPER)- «Die Giovanni Zarrella Show» (ZDF/Bavaria Entertainment)- «That's my Jam mit Bill und Tom Kaulitz» (RTL+/SEO Entertainment)- «Wer stiehlt mir die Show?» (ProSieben/Florida Entertainment)- «LOL: Last One Laughing» (Prime Video/Constantin Entertainment)- «RTL Samstag Nacht – Das Wiedersehen» (RTL/Banijay Productions)- «TV Total» (ProSieben/Raab TV/Brainpool)- «BesserEsser – Lege packt aus» (ZDFinfo/Story House Productions)- «Roadtrip Amerika – Drei Spitzenköche auf vier Rädern» (Kabel Eins/Tower Productions)- «Zum Schwarzwälder Hirsch – eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer» (VOX/Vitamedia Film)- «First Dates – Ein Tisch für zwei» (VOX/Warner Bros. ITVP)- «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» (RTL/ITV Studios Germany)- «Kampf der Realitystars» (RTLZWEI/Banijay Productions)- Jan Köppen für «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» (RTL/ITV Studios Germany) und «Take Me Out» (RTL/UFA Show & Factual)- Barbara Schöneberger für «Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool»(ARD/NDR/Bildergarten Entertainment)- Esther Sedlaczek für «Quizduell-Olymp» (ARD/NDR/ITV Studios Germany) und «Frag doch mal die Maus» (ARD/WDR/Ansager & Schnipselmann)- Mark Achterberg für «Die Giovanni Zarrella Show» (ZDF/ Bavaria Entertainment) und «Let’sDance» (RTL/Seapoint/BBC Studios)- Alexandra Farrensteiner für «Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool»(ARD/NDR/Bildergarten Entertainment)- Sascha Gröhl für «Zum Schwarzwälder Hirsch – eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer» (VOX/Vitamedia)- Jakob Lundt für «Wer stiehlt mir die Show?» (ProSieben/Florida Entertainment)- Till Reiners für «Till Reiners‘ Happy Hour» (3sat/B28)- Raphael Selter für «Browser Ballett: Atomkrieg – Der Talk» (ZDFneo/Steinberger Silberstein)- Bode Brodmüller (Set-Design), Simon Sutner (Leitung Requisite), Jonas König (Licht) für«Joko & Klaas gegen ProSieben» (ProSieben/Florida Entertainment)- Angel Garcia (Kostüme Tänzer:innen) für «The Masked Singer» (ProSieben/Endemol Shine)- Florian Wieder, Per Arne Janssen (Set-Design), Paola von Griesheim (Requisite), Katia Convents (Kostüm/Styling) für «Let's Dance» (RTL/Seapoint/BBC Studios)- Berichterstattung zum Aufstand der Gruppe Wagner in Russland (n-tv)- Studio Team Welt (Nachrichtenberichterstattung) (Welt)- August 2022: Sechs Monate Krieg gegen die Ukraine – tagesthemen live aus Kiew (ARD)- «Joko & Klaas LIVE #IranRevolution» (ProSieben/Florida Entertainment)- «SAT.1 Frühstücksfernsehen» (SAT.1/Maz&More)- «Sterben für Anfänger» (RTL+/I&U TV Produktion)- «frontal: Die Straße des Todes – Kriegsverbrechen in der Ukraine» (ZDF)- «ProSieben THEMA. Verlassen und vergessen? Afghanistan im Griff der Taliban»(ProSieben/PQPP2)- «die story: Leben nach Butscha – Trauma und Hoffnung» (ARD/WDR/wildfilms)- «Team Wallraff – Reporter undercover: Undercover bei Burger King» (RTL/RTL News)- «ZDFzeit: Geheimsache Katar – wie ein Land den Fußball kaufte» (ZDF/ btf)- «Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show» (Prime Video/Florida Entertainment/K2H/27 KM Entertainment)- «Juan Carlos – Liebe, Geld, Verrat» (Sky/gebrueder beetz)- «Die Kinder von Lügde – Alle haben weggesehen» (ZDFinfo/Spiegel TV)- «Marie will alles – Durchstarten mit Down-Syndrom» (WDR/Kalmäuser)- «Second Move Kills – 5 Jahre mit Jens Spahn» (RTL+/Pausefilm)- Arndt Ginzel für Berichterstattung zum Ukraine-Krieg (ZDF)- Vassili Golod für Berichterstattung zum Ukraine-Krieg (ARD)- Isabel Schayani für «Weltspiegel» (ARD)- Tim David Höddinghaus, Mathias Schöningh für «Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show» (Prime Video/Florida Entertainment/K2H/27 KM Entertainment)- Nicolai Mehring für «Erfundene Wahrheit – Die Relotius-Affäre» (Sky/Kineskope Film/Sky Studios)- Jürgen Rehberg für «Petra Kelly – Der rätselhafte Tod einer Friedensikone» (Sky/doc.station)- Marc Accensi, André Nier, Sofia Angelina Machado für «Juan Carlos – Liebe, Geld, Verrat»(Sky/gebrueder beetz)- André Nier, Sarah-Christin Peter für «Reeperbahn Spezialeinheit FD65» (ARD/rbb/gebrueder beetz/Studio Hamburg Enterprises)- Malte Schlieker für «Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show» (Prime Video/Florida Entertainment/K2H/27 KM Entertainment)- Darts-Weltmeisterschaft 2023 (Sport1)- FIBA Eurobasket 2022 (MagentaTV/Telekom Deutschland/thinXpool TV/PLAZAMEDIA/NEP Germany)- FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 (ZDF)