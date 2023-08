Der schlechteste Sommerprogramm aller Zeiten?

Quotenmeter.FM

Das Programmangebot einiger Fernsehanstalten ließ in den vergangenen Wochen stark zu wünschen übrig.

In den vergangenen Wochen spielten unter anderem die Frauen die Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland, die allerdings nur in den Morgenstunden ausgestrahlt wurde. Im Nachmittags- und Abendprogramm wurde es in den vergangenen Wochen recht dünn. Zum Beispiel hat ProSieben beschlossen, dass «TV total» eine sehr umfangreiche Sommerpause bekommt.Auch andere Shows, wie «Blamieren oder Kassieren», das im vergangenen Sommer noch zu sehen war, blieb im Hangar. Stattdessen hob man mit ProSieben unter anderem mit solch Formaten wie «Die Stapelshow», «Die Herz! Schlag! Show!», «Wer ist das Phantom?» oder alte Ausgaben von «Schlag den Star» ab. Der Höhe- bzw. Tiefpunkt der Show-Unterhaltung war der Rerun einer neun Jahre alten Ausgabe von «Duell um die Welt».Es gibt aber auch positive Beispiele: VOX sendet weiterhin «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» und bei RTL gibt es von einigen Formaten neue Geschichten. Außerdem laufen zahlreiche Specials, die das Abendprogramm ausfüllen. Doch festhalten muss man auch: Ohne Streamingdienste würden die Zuschauerzahlen auch nicht höher ausfallen.