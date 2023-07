Feuer auf Rhodos: ZDF und RTL planen Sondersendungen

TV-News

Am Montagabend haben das ZDF und RTL kurzfristig Nachrichtensendungen angekündigt, die über die außer Kontrolle geratenen Brände auf der griechischen Urlaubsinsel informieren.

Am Wochenende mussten zahlreiche Touristen und Einheimische auf der griechischen Insel Rhodos vor Großbränden in Sicherheit gebracht werden. Die Flammen sind auch am Montag noch immer außer Kontrolle, weswegen das ZDF für 19:20 Uhr einim Anschluss an die «heute»-Nachrichten angekündigt hat. Durch die 15-minütige Sondersendung mit dem Titel „Feuer im Ferienparadies – Großbrand auf Rhodos“ führt «auslandsjournal»-Moderatorin Antje Pieper. Über den inhaltlichen Ablauf der Sendung ist zur Stunde noch nichts bekannt.Etwas konkreter ist da die Ankündigung von RTL , denn auch der Kölner Sender setzt am Abend auf eine kurzfristig anberaumte Spezialausgabe von. Diese beginnt wie gewohnt um 20:15 Uhr und sorgt so für Verschiebungen des Primetime-Programms (unter anderem «Undercover Boss», «RTL Direkt») um jeweils eine Viertelstunde. «Extra Spezial» geht um 22:45 Uhr auf Sendung. Nachrichtenmoderator Peter Kloeppel spricht inmit Reiseexperte Ralf Benkö sowie Reportern über die Lage auf Rhodos und in den eingerichteten Notunterkünften vor Ort. Außerdem geht er auf die Rechte der Reisenden im Falle einer Naturkatastrophe ein.Für RTL ist es bereits die zweite Sondersendung innerhalb einer Woche. Auch am vergangenen Dienstag nahm RTL kurzfristig ein «RTL Aktuell Spezial» ins Programm und befasste sich mit der „Extremhitze am Mittelmeer – Urlaub Im Glutofen Südeuropa“. Vor sechs Tagen sorgte die Sondersendung für überdurchschnittliche 13,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.Ob am heutigen Montag auch Das Erste noch eine Sondersendung wie «Brennpunkt» oder «ARD extra» ins Programm nicht, ist derzeit noch nicht klar. Sofern sich dies ändern sollte, wird dies an dieser Stelle angepasst.