Sat.1 verzichtet im August vorerst wieder auf «akte.»

Der Bällchensender hat seine Programmpläne für die erste August-Woche vorgestellt und hat darin keinen Platz für «akte.» gefunden.

Am 22. Juni kehrte das Sat.1-Magazinnach über einem halben Jahr Pause ins Programm zurück. Neu-Moderator Matthias Killing meldete sich live vom Leipziger Flughafen und klärte die Zuschauer unter anderem über Preisfallen im Duty-Free-Shop und das Verhalten in Notsituationen im Flugzeug auf. Am heutigen Abend greift «akte.» einen Skandal auf, den Sat.1-Anwalt Ingo Lenßen in der vergangenen Woche während der Urlaubscheck-Sonderausgabeaufgedeckt hatte. Die unerlaubten Videos aus den Waschräumen der Mallorca-Party-Location „Krümels Stadl“ wurden nicht alle unausgewertet gelöscht, sondern mindestens ein Video wurde ohne das Wissen der gefilmten Person verschickt. Lenßen wird dem Fall am heutigen Donnerstagabend um 22:30 Uhr nachgehen.Welche Themen Killing in den kommenden Wochen anpacken wird, ist nicht bekannt. Fest steht aber, dass sich die «akte.» mit dem August bereits wieder aus dem Programm verabschiedet – und das obwohl der Unterföhringer Sender Anfang des Jahres noch beteuerte, dass man die Schlagzahl der Sendung erhöhen wolle, wenn auch nicht mit regelmäßigen Sendungen Woche für Woche. Am Donnerstag, 3. August, setzt Sat.1 nun auf drei verschiedene Reportagen außerhalb des «akte.»-Kosmos.Um 20:15 Uhr wiederholt man die Dokumentationaus dem Jahr 2021. Damals führte Moderator Steven Gätjen rund ein Jahr vor dem 90. Firmenjubiläum des Spielbausteine-Herstellers durch die Sendung und stellte unter anderem den Spanier David Aguilar vor, der wegen seines fehlenden rechten Unterarms seit seiner Kindheit an der perfekten Baustein-Prothese tüftelt. Gätjen traf außerdem auf Baumeister-Neulinge, die sich unterschiedlichen Herausforderungen mit den Steinen stellen. Um 22:15 Uhr folgt schließlich die Reportageüber das 35 Jahre alte Musical, das mit 22 neuen Darstellern und modernisierten Szenen das Publikum neu begeistern soll. Die Doku gibt vier Monate vor der Premiere exklusive Einblicke in die Vorbereitungen zur Show. Um 23:15 Uhr folgtzum Thema „Schippern statt fliegen – Urlaub auf dem Hausboot“.