FOX setzt im Herbst an Animation und Factual

US-Fernsehen

Noch immer ist keine Einigung zwischen Schauspieler, Drehbuchautoren und den Studios in Sicht. Jetzt musste FOX reagieren.

Abgesehen von seinem regulären Animation-Block am Sonntagabend verfolgt das Herbstprogramm von FOX in diesem Jahr einen alternativen Ansatz, da der WGA-Streik weiterhin ein Thema für Hollywood ist. Ähnlich wie bei anderen Sendern fehlten im Herbstprogramm von Fox die Erstausstrahlungsdaten von fiktionalen Serien. Diese Programmblöcke wurden stattdessen mit Shows ohne Drehbuch wie «Celebrity Name that Tune» und «Kitchen Nightmares» sowie mit Animationsserien wie dem Newcomer «Krapopolis» gefüllt., moderiert von Jane Krakowski und Bandleader Randy Jackson, ist eine Ausgabe mit Spielen, die das musikalische Wissen von Sportlern, Musikern, Schauspielern, TV-Persönlichkeiten, Komikern und Olympioniken testen, während sie für ihre bevorzugten Wohltätigkeitsorganisationen spielen und die Chance haben, über 150.000 Dollar zu gewinnen. Die Show wird von Fox Alternative Entertainment, Prestige Entertainment und BiggerStage produziert. Im Namen von BiggerStage fungiert Sean O'Riordan als ausführender Produzent und Shane Byrne als Showrunner der Serie. Ralph Rubenstein und Noah Rubenstein sind ebenfalls ausführende Produzenten. In Deutschland lief die Sendung zuletzt unter «Let the Music play» bei Sat.1 Die neue Spielshowwird ebenfalls am Mittwoch, 27. September, ihr Seriendebüt geben. Die Show wird von dem Komiker David Spade moderiert und produziert und von Will Arnett über seine Electric Avenue Productions als ausführender Produzent geleitet. «Snake Oil» folgt den Kandidaten, denen von überzeugenden Unternehmern einzigartige Produkte angepriesen werden - einige von ihnen präsentieren echte Geschäftsvorhaben, während die anderen "Schlangenölverkäufer" sind, deren Produkte gefälscht sind. Mit der Hilfe von prominenten Gastberatern müssen die Kandidaten herausfinden, welche Produkte echt sind und welche eine Täuschung darstellen, um die Chance zu haben, lebensveränderndes Geld zu gewinnen.(ab 25.09.)20.00 Uhr «Kitchen Nightmares»21.00 Uhr «Special Forces: World’s Toughest Test»(ab 19.09.)20.00 Uhr «Name that Tune»21.00 Uhr «I Can See Your Voice»20.00 Uhr «The Masked Singer»21.00 Uhr «Snake Oil»20.00 Uhr «Hell’s Kitchen»21.00 Uhr «Lego Masters»20.00 Uhr «Friday Night Smackdown»(am 24.09.)13.00 Uhr NFL (mit eingeplanter Überlänge)20.00 Uhr «Krapopolis» (Doppelfolge, live im Anschluss an Football)(ab 1.10)13.00 Uhr NFL20.00 Uhr «Die Simpsons»20.30 Uhr «Krapopolis»21.00 Uhr «Bob’s Burger»21.30 Uhr «Family Guy»