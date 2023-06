Sat.1 setzt «Die besten Comedians Deutschlands» fort

TV-News

Im August präsentiert Sat.1 zwei neue Folgen. Dabei sind unter anderem Ralf Schmitz, Mirja Boes und Kaya Yanar. Luke Mockridge zählt diesmal nicht zum Line-up.

Anstelle einer Gala des Deutschen Comedypreises zeigte Sat.1 Anfang dieses Jahres die Comedy-Show, in der zahlreiche Komiker ihre Witze zum Besten gaben. Die dreistündige Show fuhr am Mittwoch, 4. Januar, grandiose Quoten ein. In der Zielgruppe waren 12,6 Prozent Markanteil möglich, insgesamt verfolgten die Sendung über anderthalb Millionen Zuschauer. In diesem Sommer setzt Sat.1 das Konzept nun fort und zeigt im August gleich zwei neue Folgen.«Die besten Comedians Deutschlands» wechselt dabei jedoch den Sendeplatz und geht ab dem 4. August freitags über den Äther. In der ersten Sendung treten Chris Tall, Till Reiners, Mirja Boes, Tony Bauer, Paul Panzer, Mirja Regensburg, Ralf Schmitz, Kaya Yanar, Ingo Appelt, Osan Yaran und Rüdiger Hoffmann auf. Eine Woche später sind erneut Yanar, Schmitz, Panzer, Tall sowie David Kebekus, Ilka Bessin, Timur Turga, Atze Schröder, Nico Stank, Lisa Feller und Matze Knop zu sehen.Als Moderator führt Daniel Boschmann durch die beiden Abende «Die besten Comedians Deutschlands» wird von der Brainpool TV produziert.