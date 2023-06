«Jetzt knallts»: «The Wheel»-Runde fliegt aus dem Programm

TV-News

Einmal darf Chris Tall noch durch „das abgedrehte Promi-Quiz“ führen, ehe es am Montagabend wortwörtlich knallt.

Die RTL-Adaption der US-Showhat kein Glück beim deutschen Publikum. Bereits der erste Versuch der Quiz-Sendung, die hierzulande von Chris Tall präsentiert wird, musste sich vorzeitig aus dem Programm verabschieden, nachdem die Quoten am späten Freitagabend von 10,8 auf 7,9 Prozent eingebrochen waren. Seit Anfang Juni probierte es der Kölner Sender auf neuen Sendeplatz am Montag um 20:15 Uhr erneut und verpasste der Show sogar mit „Das abgedrehte Promi-Quiz“ einen neuen Untertitel. Es half aber alles nichts. Die Reichweiten blieben mit maximal 1,38 Millionen Zuschauern blass, in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen reichte es für Werte zwischen 7,4 und 8,5 Prozent.Drei weitere Folgen – dabei handelte es sich um die Wiederholungen aus dem Sommer 2021 – sollten in den kommenden Wochen das Programm füllen. Dazu kommt es aber nur teilweise. «The Wheel» verabschiedet sich am kommenden Montag, 26. Juni, aus dem Programm. Die beiden entstandenen Programmlücken werden mit einem Showneustart gefüllt, dessen Produktion allerdings auch schon einige Tage vorweisen kann. Bereits im Juli 2022 wurden fünf Folgen der BBC-Studios-Showentwicklung(im Original «Breaking Point» aufgezeichnet. Zu sehen gibt es am 3. und 10. Juli zunächst zwei Ausgaben. Ab dem 17. Juli übernimmt «Undercover Boss» den Sendeplatz.«Jetzt knallt’s» wird als Gameshow beschrieben, bei der es vor allem auf Bauchgefühl und Intuition ankommt. Die prominenten Rateteams, angeführt von den Team Captains Bastian Bielendorfer und Mathias Mester, müssen den "Entscheidungs-Moment" jeder Challenge erraten. Wann springt der geröstete Toast aus dem Toaster? Wie viele Gummibänder passen um eine Melone, bevor sie platzt? Wann knallt`s? Durch den Wettkampf führt Laura Wontorra, als "Versuchskaninchen" fungiert Detlef Steves.