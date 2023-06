Vorsicht «Die Gegenteilshow»! Sat.1 fährt fantastische Quoten ein

Quotennews

«Volles Haus!» verkommt als voraufgezeichnete Sendung zur Farce und wurde mit schlechten Quoten abgestraft.

Sat.1 wiederholt im Rahmen eines stark zurückgefahrenen Programmangebots im Sommer derzeit am Montagabend, die Daniel Boschmann im Sommer und Herbst 2021 präsentierte. Die zweite Wiederholung der zweiten Staffel verfolgten am gestrigen Abend nur 0,45 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was 50.000 Zuschauer weniger waren als in der Vorwoche. Der Marktanteil verschlechterte sich von 2,4 auf 2,2 Prozent. Aus der Zielgruppe stammten diesmal 0,14 Millionen Zuschauer, was grausige 3,3 Prozent Marktanteil nach sich zog. Vor acht Tagen standen 0,18 Millionen und ebenfalls schwache 4,1 Prozent zu Buche.Im Anschluss folgten zwei Wiederholungen der Vorabend-Sendung, die ebenfalls Daniel Boschmann moderiert hatte. Ab 22:57 Uhr blieben 0,38 Millionen dran, darunter 0,09 Millionen Umworbene. Die Marktanteile bewegten sich nun bei 3,2 respektive 3,9 Prozent. Um kurz vor Mitternacht sank die Reichweite auf 0,26 Millionen, in der Zielgruppe blieb es bei 3,9 Prozent Marktanteil.Am Nachmittag war Sat.1 nicht wirklich besser aufgestellt. Die vorproduzierte Nachmittags-Sendunglockte mit unter anderem zwei verschiedenen „Spardinner“-Ausgaben 0,18 Millionen Zuschauer an, ab 17:30 Uhr verfolgten Sat.1 0,31 Millionen Menschen. In der Zielgruppe wurden 3,5 und 3,4 Prozent ausgewiesen. Viermalkam in der Folge auf Reichweiten zwischen 0,43 und 0,71 Millionen. Die Einschaltquoten wurden auf 5,1, 6,4, 6,8 und 6,0 Prozent beziffert. Das Zuschauerstärkste Programm des Sat.1-Tages lief übrigens bereits um 13:00 Uhr, dennverfolgten 0,78 Millionen Zuschauer. In beiden Publikumsgruppen waren damit jeweils 11,2 Prozent Marktanteil drin.