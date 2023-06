Wacken-Serie feiert Free-TV-Premiere bei Nitro

TV-News

An nur zwei Abenden werden jeweils drei Folgen kurz nach der Premiere bei RTL+ gesendet.

Bei den Screenforce Days zählte die von Florida Film produzierte Seriezu den Höhepunkten für den Streamingdienst RTL+, wo die sechs Folgen am 7. Juli debütieren. Nun kam die Nachricht, dass die Serie nur wenige Tage später auch im Free-TV gezeigt wird – etwas überraschend beim kleinen Männersender Nitro. Dort werden am Dienstag, 11. Juli, ab 20:15 Uhr gleich drei Folgen am Stück gezeigt. Eine Woche später sind die restlichen drei Episoden geplant.Die Hauptrollen übernehmen Charly Hübner als Holger Hübner und Aurel Manthei als Thomas Jensen. Die jüngeren Versionen der beiden Figuren spielen Sammy Scheuritzel und Sebastian Doppelbauer. In weiteren Rollen sind Katharina Wackernagel, Marc Hosemann und Detlev Buck zu sehen. Die Drehbücher stammen von Lennard Eberlein, Ingo Haeb, Julia Meyer und Frank Schulz. Regie führen Jonas Grosch und Lars Jessen, der zusammen mit Maren Knieling und Anne Solá Ferrer auch als Produzent tätig war.Im Zentrum steht die Entstehungsgeschichte des berühmten Metal-Festivals, die so erzählt wird: Kurz nach der umjubelten Eröffnung des Wacken Open Air 2022, kommt es zu einem Zwischenfall: Festivalgründer Holger fällt nach einem Stromschlag ins Koma. Sein Geschäftspartner Thomas hält das Festival augenblicklich an, um ihm im Krankenhaus beizustehen. Dort erklärt die zuständige Ärztin, dass Holger durch persönliche Ansprache wieder zu sich kommen könnte. Also beginnt Thomas, ihm von ihren Anfangsjahren zu erzählen, als Heavy Metal ihnen einen Ausweg aus dem tristen Leben in der norddeutschen Provinz aufzeigte.