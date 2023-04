«Das 1% Quiz» verabschiedet sich mit einem starken Resultat

Quotennews

Die erfolgreiche Staffel beendete der Sender damit, dass die letzte Episode gegenüber der Vorwoche wieder etwas zulegte.



Gestern stand in Sat.1 das Finale der ersten Staffel vonan. Und mit dem Fazit der ersten Runde war der Sender durchaus zufrieden, sogar so sehr, dass bereits eine zweite Staffel bestätigt wurde und das Format auch schon in einige andere Länder gefunden hat. Moderator Jörg Pilawa hatte also wohlmöglich recht, als er die Sendung als eine der stärksten Quizshow-Entwicklungen der letzten Jahrzehnte bezeichnete. Das Konzept, seinen eigenen Wissenstand an dem des durchschnittlichen Deutschen testen zu lassen, scheint zahlreiche Zuschauer anzuziehen.In der Vorwoche war die Reichweite mit 1,52 Millionen Fernsehenden etwas zurückgefallen, was jedoch weiterhin für gute 6,1 Prozent Marktanteil reichte. Zudem hatten sich die 0,48 Millionen Jüngeren hohe 8,3 Prozent gesichert. Zum Abschied setzte der Sender gestern noch eins drauf und überzeugte diesmal 1,61 Millionen Zuschauer zum Einschalte. Dies spiegelte sich in einem überzeugenden Marktanteil von 6,5 Prozent wider. Auch bei den 0,52 Millionen Umworbenen war nun eine starke Quote von 9,8 Prozent möglich.Zwei Episoden der Spielshowschlossen sich an das Programm an. Zunächst verharrten noch 0,74 Millionen Interessenten auf dem Sender, ehe sich das Publikum auf 0,43 Millionen Menschen verkleinerte. Aus passablen 4,3 Prozent wurden so akzeptable 3,9 Prozent Marktanteil. Die 0,22 Millionen Werberelevanten starteten ebenfalls mit annehmbaren 5,7 Prozent. Im Anschluss blieb mit 0,09 Millionen 14- bis 49-Jährigen jedoch nur noch eine niedrige Sehbeteiligung von 3,7 Prozent übrig.