RTL dreht am späten Abend wieder auf

Quotennews

Das Rückspiel zwischen Union Saint-Gilloise und 1. FC Union Berlin erreichte mit der zweiten Halbzeit starke Werte.

Vor einer Woche spielte das Team von Urs Fischer nur Remis gegen den belgischen Sportverein aus der Gegend um Brüssel. Am 16. März standen die entscheidenden 90 Minuten auf dem Papier, die zwischen Royale Union Saint-Gilloise und 1. FC Union Berlin (Hinspiel 3:3) ausgetragen wurden. Die erste Halbzeit sicherte sich 2,32 Millionen Menschen ab drei Jahren, der Marktanteil wurde mit 8,6 Prozent beziffert. Bei den Umworbenen standen 0,66 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil lag bei 10,4 Prozent.Die entscheidenden 45 Minuten, in denen die Belgier siegten (0:3), unterlag dem Vorwochenergebnis von Freiburg. Damals waren 3,51 Millionen Fernsehzuschauer dabei, dieses Mal kam RTL auf 2,53 Millionen Fernsehzuschauer und einen dazugehörigen Marktanteil von 12,7 Prozent. In der Zielgruppe konnte man sich über 0,58 Millionen freuen, die zu 12,8 Prozent Marktanteil führten.Im Anschluss stand wieder Lauren Papendick mit Karl-Heinz Riedle und Lothar Matthäus vor der Kamera. Die einstündigen Highlights, die zwischen 23.00 und 00.00 Uhr ausgestrahlt wurden, sicherten sich 0,98 Millionen. 7,7 Prozent der Fernsehzuschauer sahen das Beste aus Juventus Turis – FC Freiburg (0:2) und Bayer 04 Leverkusen gegen Ferencváros Budapest (0:2). Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherten sich die Verantwortlichen bei RTL 0,23 Millionen, der Marktanteil wurde mit 8,3 Prozent ausgewiesen.