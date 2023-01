ProSieben plant neue Show mit Caroline Kebekus

TV-News

In «Wir gegen die!» treten Caroline und David Kebekus gegen andere prominente Geschwisterpaare an. Die vier Shows sollen Ende des Jahres zu sehen sein.

ProSieben hat die Dienste von Komikerin Caroline Kebekus gesichert, die kürzlich mit dem Deutschen Comedypreis für das beste TV-Soloprogramm ausgezeichnet wurde. Gemeinsam mit ihrem Bruder David steht sie in der Showvor der Kamera. In dem Format treten sie gegen ein weiteres prominentes Geschwisterpaar an und müssen dabei in sechs Spielrunden Teamwork und eine gute Selbsteinschätzung unter Beweis stellen.Geplant sind vier Shows, die Ende des Jahres 2023 in der Primetime zu sehen sein sollen. Als Moderatorin fungiert Jeannine Michaelsen, die auf diesem Gebiet bereits Erfahrung mit «Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt» sammeln konnte. Prime Productions produziert die Show.„David und ich spielen sehr gerne, zu verschenken haben wir aber nix! Ich liebe wirklich alles an dieser Show! Endlich wieder Kindergeburtstag, nur halt für Erwachsene!“, erklärt Carolin Kebekus. Ihr Bruder David, ebenfalls Comedian, fügt an: „Eine eigene Fernsehsendung war schon immer mein Traum. Jetzt kann ich behaupten, dass das stundenlange Fernsehen gucken in meiner Kindheit keine Zeitverschwendung war, sondern meine Ausbildung. Mit Carolin in einem Team zu spielen ist mir immer eine Ehre! Wir ergänzen uns super. Ich kann alles mit Ball - und sie nicht.“