Bob Igor kündigt Umstrukturierungen an

Schon wenige Stunden nach der Übernahme des Chefpostens soll es zu Veränderungen kommen.

Bob Iger verschwendet keine Zeit, um Disney nach seiner Rückkehr als CEO umzugestalten. In einem Memo an die Disney-Mitarbeiter kündigte Iger an, dass die Umstrukturierung des Medienriesen "in den kommenden Wochen" beginnen wird. Im Rahmen dieser Umstrukturierung wird Kareem Daniel, Vorsitzender von Disney Media and Entertainment Distribution, zurücktreten, wobei Iger Daniel für "seine langjährigen Dienste für Disney" dankt."Ich habe Dana Walden, Alan Bergman, Jimmy Pitaro und Christine McCarthy gebeten, gemeinsam eine neue Struktur zu entwerfen, die mehr Entscheidungsbefugnisse in die Hände unserer Kreativteams legt und die Kosten rationalisiert, was eine Umstrukturierung von Disney Media & Entertainment Distribution erforderlich machen wird", schrieb Iger."Unser Ziel ist es, die neue Struktur in den kommenden Monaten zu etablieren", so Iger weiter. "Ohne Frage werden Elemente von DMED bestehen bleiben, aber ich glaube grundsätzlich, dass Storytelling das ist, was dieses Unternehmen antreibt, und es gehört in den Mittelpunkt, wie wir unsere Geschäfte organisieren."