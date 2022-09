Queen-Tod: Weiter großflächige Programmänderungen im deutschen TV

TV-News

Aktuell ist bei RTL eine Dokumentation über das Leben von Queen Elizabeth II. zu sehen. Im weiteren Verlauf des Freitags folgen weitere Sonderberichterstattungen live aus London. In Sat.1 wurde das «Frühstücksfernsehen» ausgedehnt.

Während im Ersten und im ZDF derzeit Regelprogramm gesendet wird, haben sich die Privatsender RTL und Sat.1 für umfangreiche Programmanpassungen am Freitag entschieden, um weiter über den Tod von Queen Elizabeth II. berichten, die am Donnerstagnachmittag verstarb. So sendet RTL derzeit seit 9:45 Uhr die 75-minütige Dokumentation. Auch das Mittagsmagazinwidmet sich der verstorbenen Königin. Das RTL-Mittagsmagazin moderiert von Roberta Bieling überträgt unter anderem live um 14:00 Uhr die Ansprache von König Charles III. und berichtet schwerpunktmäßig über den Tod der Queen. Adelsexperte Michael Begasse liefert Einordnungen im Studio.Im Anschluss strahlt der Kölner Sender die zweistündige Dokumentationaus. Um 17:00 Uhr übernimmt dann einzum Tod der Queen. Dazu liegen zum aktuellen Zeitpunkt aber keine Informationen vor. Auch der zur Sendergruppe gehörende Nachrichtensender ntv berichtet fortlaufend im Breaking-News-Modus zu den neuesten Entwicklungen in News Spezials.In Sat.1 hat man derweil dasbis 12:00 Uhr verlängert. Derweil steht auch fest, wann man dennachholen wird, der am gestrigen Donnerstagabend aufgrund der kurzfristigen Programmumstellung ausgefallen war. «Der Sat.1 Baumarkt-Check» wird am kommenden Donnerstag, 15. September, in der Nacht auf Freitag ab 0:30 Uhr gezeigt. Im Vorlauf bleibt es dabei, dass man den «Sat.1 Bio-Check» zeigt, gefolgt von «akte.» und der «Sat.1 Reportage» zum Thema „Die Prüfung meines Lebens! Schaffen Friseurlehrlinge heute ihren Abschluss?“.[i]Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert, sobald weitere Programminformationen bekannt gegeben werden. Bislang haben ARD und ZDF noch keine Änderungen angekündigt.[/î]