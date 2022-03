Sportcheck

Nun sind auch die Paralympics wieder Vergangenheit. Hinter Peking liegt etwas mehr als eine Woche bester Sport mit vielen Medaillen für die deutschen Athleten. Der Wintersport biegt nun generell auf die Zielgeraden ein, der Frühlingsanfang steht ja vor der Türe. Doch das kommende Wochenende bringt nochmal ein echtes Schnee-Highlight: Skifliegen aus Oberstdorf im Allgäu.

Die Sport-Highlights der nächsten Tage:

Nach nur etwas mehr als einer Woche sind die Paralympics bereits wieder vorbei. Das ZDF zog eine positive Bilanz seines Konzepts, das neben dem linearen Programmangebot ein verstärktes Mediathek- und Online-Angebot sowie eine regelmäßige Berichterstattung in Nachrichten- und Magazinsendungen vorsah. Mit Livestreams konnten die Fans auch nachts dabei sein, per Video-on-Demand konnten komplette Wettbewerbe zeitversetzt abgerufen werden. In den ersten Tagen steigerten sich die Zahlen im Vergleich zu den Paralympics 2018 von 0,42 Millionen Zuschauern im Schnitt auf 0,64 und der Marktanteil von 8,2 auf 9,1 Prozent. Am ersten Wochenende schauten sogar laut Senderangaben über 1,2 Millionen zu und der Marktanteil lag bei fast elf Prozent. 47.000 Visits pro Tag in der Mediathek bedeuteten 40 Prozent mehr als vor vier Jahren bei den Wettbewerben aus Pyeongchang, so das Fazit des ZDF.Die australische National Rugby League gilt als die beste dieser Sportart. Sport1+ zeigt künftig bis zu 90 Livespiele aus dieser NRL Telstra Premiership. Am vergangenen Donnerstag begann die neue Saison „Down Under“. In der Regel zeigt der Sender drei Partien pro Spieltag im Pay-TV. Und ein wöchentliches Highlight-Magazin. Zum Start zeigte Sport1+ das Duell des amtierenden Champions Penrith Panthers gegen die Manly Warringah Sea Eagles. Insgesamt nehmen 16 Teams an der NRL Telstra Premiership teil. Nach 25 Spieltagen qualifizieren sich die besten acht Mannschaften für die anschließende Finals Series. Gleich neun der 16 Teams kommen aus Sydney.Während Hertha BSC aufgrund der sportlichen Talfahrt derzeit eigentlich genug negative Schlagzeilen produziert und mit der Verpflichtung von Felix Magath als Nachfolger von Tayfun Korkut nun auch eine überraschende Personalie bekannt gab, kehrt auch hinter den Kulissen keine Ruhe ein – ganz im Gegenteil. Wie in der vergangenen Woche bekannt wurde, hat die von Hertha-Investor Lars Windhorst geführte Tennor Group eine sich seit 2020 in Produktion befindende Doku-Serie über den Hauptstadtklub einstampfen lassen. Wie beispielsweise der FC Bayern oder Borussia Dortmund wollte man durch die Doku helfen, „die Marke Hertha auch international bekannter und interessant zu machen“, Tennor-Sprecher Andreas Fritzenkötter in der ‚Sport Bild‘ erklärte. Rund eine Million Euro habe Windhorst in das Projekt gesteckt – die für den Herbst 2021 geplante Veröffentlichung dann aber untersagt. Eine Veröffentlichung wird nun gänzlich gestoppt.„Wir haben das Projekt gestoppt, weil es weder den abgesprochenen Vorstellungen noch professionellen Ansprüchen entsprach. Es war ungeeignet für eine Veröffentlichung", so Fritzenkötter. Es habe sich ein „hochrangiges Mitglied der Hertha-Geschäftsleitung“ „in ehrabschneidender und herablassender Weise“ über Windhorst geäußert. „Am Ende wäre der Bearbeitungsaufwand zu hoch gewesen und hätte zusätzliche Kosten verursacht“, begründete Fritzenkötter den Stopp. Die zuständige Produktionsfirma Pulse Films hat sich gegen die Vorwürfe nun gewehrt. Regisseur Lee Hicken und Oscar-Gewinner James Marsh hatte sich der Sache angenommen, Hicken hatte sich schon mit einer Dokumentation über Leeds United einen Namen auf dem Genre gemacht. Der ehemalige Hertha-Spieler Axel Kruse war ebenfalls an der Produktion beteiligt, er sei „maßlos enttäuscht, dass dieses Material, das mit so viel Herzblut produziert wurde, nicht erscheint", so Kruse zur ‚Sport Bild‘. „Wir haben von allen Beteiligten Offenheit und Authentizität gefordert. Offensichtlich war das im Nachhinein ein Problem, dass der eine oder andere zu ehrlich war.“ Alle hätten die Hose runtergelassen, so Kruse, sodass man bei vielen Entscheidungen der vergangenen Monate hautnah dabei gewesen sei – inklusive „Trainer-Wechsel (Bruno Labbadia, Pal Dardai), der Beurlaubung von Manager Michael Preetz und Einblicke in die komplette Arbeit der Geschäftsstelle“.„Das Material ist gigantisch und wäre Herthas Image und Fans Gold wert“, erklärte Kruse. Daher empfinde er den Stopp unter Berücksichtigung künstlerischer Aspekte „als eine bodenlose Frechheit über die Arbeit von Regisseur Lee Hicken so zu reden, der nachgewiesen hat, was er drauf hat. Das Können und Material von Lee Hicken ist grandios“. Die Doku zu stoppen sei „ein Eigentor“. Hicken selbst bezeichnete die Tennor-Entscheidung als „ein Mysterium“. „So etwas habe ich in meiner Karriere noch nie erlebt. Ich fühle, dass diese Doku sogar besser als die von Leeds United hätte werden können – weil wir eindeutig neue Standards gesetzt haben“, beteuerte der Regisseur.Auch im Triathlon gibt es eine Super League. Arena Games Triathlon und Championship Serie zeigt nun Eurosport live, on Demand und via Streaming über die Discovery-Plattformen. Los geht´s am 9. April im Münchner Olympiapark. Im Rahmen der Arena Games folgen noch die Stationen in London (23. April) und Singapur (7. Mai). Im weiteren Verlauf des Jahres wird die Championship Serie mit einer Reihe von Outdoor-Events auf der ganzen Welt veranstaltet. Arena Games Triathlon – das bedeutet laut Sender „ein dynamisches neues Esports-Format, das reale und virtuelle Wettkämpfe miteinander verbindet und... für ein intensives Zuschauererlebnis sorgt“. Hier werden nach den drei Veranstaltungen offizielle Triathlon-Esports-Weltmeister:innen gekürt.Es gibt einen neuen Termin für das Finale um den DVV-Pokal der Frauen: Allianz MTV Stuttgart gegen Dresdner SC findet nun am Sonntag, 20. März, statt, zu sehen live ab 19:00 Uhr auf Sport1 . Ursprünglich sollte das Endspiel der Volleyball-Damen schon eher stattfinden, Corona-Fälle im Dresdner Team verhinderten das. Nun wird in Wiesbaden gespielt. Beide Mannschaften standen sich bereits 2016 und 2020 im Finale gegenüber. Jeweils gewannen die Sächsinnen. Das jüngste Duell in der Hinrunde der Volleyball-Bundesliga entschieden allerdings die Schwäbinnen mit 3:2 für sich.Schon jetzt weist Sport1 darauf hin, dass der Sender am Mittwoch, den 13. April ab 18 Uhr live das Hinspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft in den WM-Play-offs gegen die Inselmänner der Färöer zeigt – im Free-TV, in den Apps und im Stream. Ziel ist das Erreichen des Turniers im Januar 2023 in Polen und Schweden. So schwach ist der Gegner sicherlich nicht, setzte er sich in seiner Qualifikationsgruppe doch gegen Italien, Luxemburg und Lettland durch. Bereits am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 19. und 20. März, erst 16, dann 17 Uhr, zeigt Sport1 die beiden Testspiele gegen Ungarn.Showdown bei der deutschen Club-Meisterschaft im eFootball: Das Finale der VBL Club Championship by bevestor am Samstag, 26. März, läuft live ab 15:30 Uhr auf Sport1 und eSports1 sowie am Sonntag, 27. März, live ab 11:30 Uhr auf eSports1 und ab 17:00 Uhr auf Sport1 im Free-TV. Dafür sind der F.C. Hansa Rostock und der Hamburger SV aus dem Nord-Westen sowie der FC Ingolstadt und RB Leipzig aus dem Süd-Osten bereits sicher qualifiziert. Amtierender Meister ist der 1. FC Heidenheim 1846, der in der vergangenen Saison im Finale den FC St. Pauli besiegte. Das VBL Grand Final by bevestor kommt dann am Samstag, 4. Juni und Sonntag, 5. Juni, live auf Sport1 und eSports1. Der eFootball-Wettbewerb wird von der DFL gemeinsam mit der ESL Gaming ausgerichtet. Die aktuelle Saison der VBL Club Championship by bevestor mit 26 Vereinen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga ist am 9. November gestartet. Anfang Juni kämpfen dann die besten 32 Einzelspieler um den deutschen Meistertitel im eFootball.* Montag, 14.00 Uhr: Paris - Nizza (Radrennen, 8. Etappe, Eurosport)* Montag, 18.45 Uhr: SV Meppen - MSV Duisburg (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)* Montag, 19.00 Uhr: BNP Paribas Open (Tennis, ATP Masters aus Indian Wells, Sky)* Dienstag, 00.30 Uhr: Philadelphia 76ers - Denver Nuggets (Basketball, NBA, DAZN)* Dienstag, 19.15 Uhr: Bietighim Steelers - Düsseldorfer EG (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Dienstag, 19.30 Uhr: ratiopharm Ulm - Gran Canaria (Basketball, Euro Cup, Magenta TV)* Dienstag, 21.00 Uhr: Manchester United - Atletico Madrid (Fußball, Champions League, Prime Video)* Dienstag, 21.00 Uhr: Ajax Amsterdam - Benfica Lissabon (Fußball, Champions League, DAZN)* Mittwoch, 09.55 Uhr: Abfahrt der Herren (Ski alpin aus Courchevel, ZDF)* Mittwoch, 11.25 Uhr: Abfahrt der Damen (Ski alpin aus Courchevel, ZDF)* Mittwoch, 13.00 Uhr: Nokere Koerse (Radsport, Rennen aus Belgien, Eurosport)* Mittwoch, 14.00 Uhr: SC Sand - VfL Wolfsburg (Fußball, Bundesliga der Frauen, Magenta TV)* Mittwoch, 19.15 Uhr: Nürnberg Icetigers - Mannheimer Adler (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Mittwoch, 20.00 Uhr: Rote Raben Vilsbiburg - SSC Palmberg Schwerin (Volleyball Bundesliga der Frauen, Sport 1)* Mittwoch, 21.00 Uhr: OSC Lille - Chelsea London und Juventus Turin - FC Villeareal (Fußball, Champions League, DAZN)* Mittwoch, 21.15 Uhr: Arsenal London - FC Liverpool (Fußball aus England, Premier League, Sky)* Donnerstag, 09.55 Uhr: Super G Finale (Ski alpin der Damen aus Couchevel, ZDF)* Donnerstag, 15.35 Uhr: Sprint Finale (Biathlon, Damen, aus Oslo, ZDF)* Donnerstag, 18.45 Uhr: Bayer Leverkusen - Atalanta Bergamo (Fußball, Europa League, RTL+)* Donnerstag, 20.00 Uhr: Premiere League (Darts aus Nottinhgam, Sport 1)* Donnerstag, 20.00 Uhr: Valspar Championship (Golf, PGA-Turnier aus Palm Harbor, Florida, Sky)* Donnerstag, 21.00 Uhr: Eintracht Frankfurt - Real Betis Sevilla (Fußball, Europa League, RTL)* Freitag, 11.45 Uhr: Parallelslalom, Mixed-Team (Ski alpin aus Couchevel, Eurosport)* Freitag, 13.00 Uhr: Auslosung Viertel- und Halbfinals (Fußball, Champions League, DAZN)* Freitag, 18.00 Uhr: Waspo Hannover - RS Belgrad (Wasserball, Champions League, Sport 1)* Freitag, 19.00 Uhr: u.a. Eisbären Berlin - Grizzlys Wolfsburg (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Freitag, 20.00 Uhr: MTV Stuttgart - Dresdner SC (Volleyball, Bundesliga der Damen, Sport 1)* Freitag, 20.30 Uhr: VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach (Fußball, Bundesliga, DAZN)* Samstag, 12.45 Uhr: Verfolgung der Damen (Biathlon, Weltcup aus Oslo, ZDF)* Samstag, 13.30 Uhr: Mailand - San Remo (Radsportrennen, Eurosport)* Samstag, 13.45 Uhr: VfL Wolfsburg - 1899 Hoffenheim (Fußball, Bundesliga der Frauen, Magenta TV und NDR)* Samstag, 14.00 Uhr: TSV Havelse - SC Verl (Fußball, 3. Liga, WDR)* Samstag, 15.30 Uhr: u.a. Greuther Fürth - SC Freiburg (Fußball, Bundesliga, Sky)* Samstag, 15.55 Uhr: Skifliegen (Weltcup aus Oberstdorf, ZDF)* Sonntag, 08.00 Uhr: Grand Prix von Indonesien (Motorrad-WM, 2. Saisonlauf, Servus TV)* Sonntag, 15.00 Uhr: Bayern München - Alba Berlin (Basketball, Bundesliga, Sport 1)* Sonntag, 18.00 Uhr: Großer Preis von Bahrain (Formel 1, Saisonauftakt, Sky)* Sonntag, 18.45 Uhr: Philadelphia Flyers - New York Islanders (Eishockey, NHL, Pro Sieben Maxx)* Samstag, 20.30 Uhr: Werder Bremen - Darmstadt 98 (Fußball, 2. Bundesliga, Sport 1)* Samstag, 20.50 Uhr: LA Galaxy - Orlando City (Fußball aus Nordamerika, MLS, DAZN)* Sonntag, 19.00 Uhr: Allianz MTV Stuttgart Dresdner SC (Volleyball, DVV-Pokalfinale der Frauen, Sport 1)* Sonntag, 19.30 Uhr: 1. FC Köln - Borussia Dortmund (Fußball, Bundesliga, DAZN)